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Казанские хирурги спасли жизнь девушке с редким заболеванием

Врачи республиканской клинической больницы спасли жизнь жительнице Удмуртии, 31-летней Евгении Афанасьевой, у которой был редкий и опасный диагноз — «альвеококкоз печени», сообщает «Татарстан-24»

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Врачи республиканской клинической больницы спасли жизнь жительнице Удмуртии, 31-летней Евгении Афанасьевой, у которой был редкий и опасный диагноз — «альвеококкоз печени», сообщает «Татарстан-24».

Это одно из самых опасных паразитарных заболеваний, которое без своевременного лечения может привести к летальному исходу: паразиты разрушают человеческие органы в течение многих лет. Операции, способные спасти таких пациентов, проводят в России всего пять врачей, включая татарстанских хирургов.

Во время операции в Казани врачи удалили 80% пораженной печени. Сейчас пациентка находится на пути восстановления и готовится к выписке.

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