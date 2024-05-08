Казанские хирурги спасли жизнь девушке с редким заболеванием

Врачи республиканской клинической больницы спасли жизнь жительнице Удмуртии, 31-летней Евгении Афанасьевой, у которой был редкий и опасный диагноз — «альвеококкоз печени», сообщает «Татарстан-24».

Это одно из самых опасных паразитарных заболеваний, которое без своевременного лечения может привести к летальному исходу: паразиты разрушают человеческие органы в течение многих лет. Операции, способные спасти таких пациентов, проводят в России всего пять врачей, включая татарстанских хирургов.

Во время операции в Казани врачи удалили 80% пораженной печени. Сейчас пациентка находится на пути восстановления и готовится к выписке.