В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Более ста семей в Казани стали жертвами масштабного мошенничества. Они заключили сделки с застройщиком, который обещал быстро и недорого построить многоквартирный дом. Будущие владельцы квартир брали ипотеку, чтобы оплатить свои квадратные метры, сообщают "Вести Татарстан". Суть проблемы заключается в том, что на месте, где должен был стоять дом, находится только несостоявшийся фундамент.

Еще на стадии подписания договоров с застройщиком клиентов насторожило то, что исполнителем является индивидуальный предприниматель, а компания "Таунхаусы и дома", которая привлекала клиентов к сделкам, отсутствует в документах. Представители фирмы заверили граждан, что нет никаких причин для беспокойства, это всего лишь формальность. Теперь пострадавшие волнуются, так как мошенник умудрился собрать у обманутых людей примерно 300 млн рублей, и, возможно, планирует скрыться за границей.

В связи с этим инцидентом было возбуждено уголовное дело, продолжается следствие. Подозревается, что в преступной схеме участвовало не менее 10 человек. Офис компании "Таунхаусы и дома" пустует, сотрудники фирмы не отвечают на звонки, а пострадавшие пытаются вернуть свои деньги.