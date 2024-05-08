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· 16+ · Алина Алмакаева

Летом увеличат число авиарейсов между Казанью и Москвой

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Этим летом авиакомпания "Аэрофлот" планирует увеличить количество рейсов между Казанью и Москвой до рекордного уровня. Это позволит увеличить туристический поток и обеспечить более удобные перелеты для пассажиров.

В столицу Татарстана будет выполняться до 12 рейсов в сутки и до 84 полетов в неделю, что на 24% больше, чем в предыдущем году, по информации пресс-службы авиакомпании. Количество пассажиров на маршруте Москва - Казань - Москва превысило 729 тыс. человек в прошлом году, с выполнением более 5 тыс. рейсов.

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