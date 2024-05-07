Новости Татарстана
· 16+ · Алина Алмакаева

Из Казани до Нижнего Новгорода запустят метеоры

Подписаться в Telegram

9 мая в Нижнем Новгороде стартует навигация скоростного пассажирского флота.

В 06:00 корабль "Метеор 120Р" отправляется из Нижнего Новгорода, в 09:30 прибывает в Козьмодемьянск, в 10:40 в Чебоксары, в 13:50 в Казань, в 19:10 — в Ульяновск.

Отправление обратного рейса 10 мая. В 07:00 судно выходит из Ульяновска, в 09:50 прибывает в Казань, в 13:10 в Чебоксары, в 14:20 в Козьмодемьянск, в 18:00 — в Нижнем Новгороде.

Ульяновск следует по местному времени, что объясняет разницу времени в пути туда и обратно.

Старт рейса до Казани на судне "Метеор" состоялся в октябре 2023 года. Продолжительность пути — 7-8 часов.

Планируется начать с рейсов по выходным, а к концу месяца добавить будний рейс. Летом "Метеоры" будут курсировать по этому маршруту три раза в неделю.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Читайте также:

Популярное

Новости Казани

день назад

Жительница Казани завоевала победу на конкурсе «Краса Татарстана 2024»

Новости Казани

день назад

«Ак Барс» может покинуть 35-летний форвард

сетка от животных на кухне

Новости Казани

день назад

В Казани произошли неожиданные проблемы с водой

Новости Казани

день назад

В Казани на Болотникова загорелась газовая труба

ремонт железных входных дверей в Нижнем Новгороде

Новости Татарстана

день назад

В РТ новая неделя начнется с дождей и сильного ветра

Новости Татарстана

день назад

В Казани «Метеор» не вышел из-за неисправности судна

Новости Казани

день назад

В Казани квартиры в новостройках подорожали вдвое
Лонгриды
2 дня назад

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

«Плохой урожай и морозные ночи»: что ждать татарстанцам после аномально холодного мая

Новости Казани

5 минут назад

В Казани застройщик пропал с 300 миллионами рублей

Новости Татарстана

30 минут назад

«Измена и предательство»: Нюша разошлась с бизнесменом из Казани

Новости Татарстана

30 минут назад

Из Казани до Нижнего Новгорода запустят метеоры

Новости Татарстана

2 часа назад

Ремонт дорог в Иннополисе обойдётся почти 28 млн рублей
В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года
Новости Татарстана
3 дня назад

В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

Новости Казани

2 часа назад

УНИКС выиграл у «Локомотива-Кубани» в полуфинальной серии Единой лиги

Новости Казани

16 часов назад

Лукман, Святослав и Теона: стало известно, как казанцы решили назвать новорожденных

Новости Казани

16 часов назад

Жители Авиастроительного района жалуются на непрекращающуюся вонь
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
6 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин
Новости Казани
4 дня назад

Туристку из Казани с криками выгнали из бутика в Стамбуле без причин