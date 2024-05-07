9 мая в Нижнем Новгороде стартует навигация скоростного пассажирского флота.

В 06:00 корабль "Метеор 120Р" отправляется из Нижнего Новгорода, в 09:30 прибывает в Козьмодемьянск, в 10:40 в Чебоксары, в 13:50 в Казань, в 19:10 — в Ульяновск.

Отправление обратного рейса 10 мая. В 07:00 судно выходит из Ульяновска, в 09:50 прибывает в Казань, в 13:10 в Чебоксары, в 14:20 в Козьмодемьянск, в 18:00 — в Нижнем Новгороде.

Ульяновск следует по местному времени, что объясняет разницу времени в пути туда и обратно.

Старт рейса до Казани на судне "Метеор" состоялся в октябре 2023 года. Продолжительность пути — 7-8 часов.

Планируется начать с рейсов по выходным, а к концу месяца добавить будний рейс. Летом "Метеоры" будут курсировать по этому маршруту три раза в неделю.