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Около 5 тысяч человек из 100 стран подали заявки на участие в Играх БРИКС

Планируется, что в Казани во второй декаде июня соберется около пяти тысяч спортсменов из 100 различных стран. Гендиректор дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов не уточнил, нужно ли утверждать заявки.

Алмакаева Алина

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Планируется, что в Казани во второй декаде июня соберется около пяти тысяч спортсменов из 100 различных стран. Гендиректор дирекции спортивных и социальных проектов Максим Денисов не уточнил, нужно ли утверждать заявки. В настоящее время подготовка идет по плану, однако необходимо окончательно утвердить список видов спорта.

В некоторых дисциплинах отмечается нехватка спортсменов — планируется дополнить состав участников десятью странами на каждую из таких дисциплин. Среди зрителей зарегистрировано 15 тысяч приобретенных билетов, а в продаже имеется 160 тысяч проходных на спортивные мероприятия. Билеты приобретают по цене от 100 рублей и выше.

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