Задумались о том, где отметить день рождения, но каждый год действовать по сценарию «застолье — поздравления — танцы» уже скучно и надоело? Нет новых идей, а хочется чего-то необычного, яркого и запоминающегося? Значит, пришло время перемен. К лучшему, разумеется.



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