Спейс Суши порадовал своих клиентов новинкой — гигантскими роллами Филадельфия Биг, весом 460 грамм! Огромный размер и толстый слой рыбы вызвали восторг у всех, кто решил попробовать эту новинку. Некоторые даже сомневались, смогут ли они откусить такой огромный ролл, но в итоге оказалось, что это не только красиво, но и безумно вкусно.
Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет насладиться вкусом ролла, но не хочет сразу пробовать огромный размер.
Первый заказ через приложение по кодовому слову «ПРОКАЗАНЬ» дарит Филадельфию Лайт бесплатно. Сделав заказ до 20 марта, можно выиграть технику Apple, Sony PlayStation 5 и другие призы.