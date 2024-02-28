Уютно с родными или шумно в компании: как казанцы празднуют свой день рождения
Задумались о том, где отметить день рождения, но каждый год действовать по сценарию «застолье — поздравления — танцы» уже скучно и надоело? Нет новых идей, а хочется чего-то необычного, яркого и запоминающегося? Значит, пришло время перемен. К лучшему, разумеется.

Редакция ProKazan собрала в одном месте самые необычные и концептуальные площадки города. А чтобы вам было проще выбрать, мы связались с владельцами и запросили как можно больше фото. И даже узнали о секретных акциях!
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Где заказать?
Спейс Суши порадовал своих клиентов новинкой — гигантскими роллами Филадельфия Биг, весом 460 грамм! Огромный размер и толстый слой рыбы вызвали восторг у всех, кто решил попробовать эту новинку. Некоторые даже сомневались, смогут ли они откусить такой огромный ролл, но в итоге оказалось, что это не только красиво, но и безумно вкусно.
Этот вариант идеально подходит для тех, кто хочет насладиться вкусом ролла, но не хочет сразу пробовать огромный размер.

Первый заказ через приложение по кодовому слову «ПРОКАЗАНЬ» дарит Филадельфию Лайт бесплатно. Сделав заказ до 20 марта, можно выиграть технику Apple, Sony PlayStation 5 и другие призы.
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@spacesushi.official
Где отметить?
Repeat Me Please Pub — уютный паб с неправильной кухней и правильными напитками. В меню большой выбор блюд от легких закусок до сытных брискетов и бургеров. На кранах более 16 видов пива и более 40 позиций бутылочного, домашние настойки и другие крепкие напитки.

В RMP Pub можно прийти на деловой обед с коллегами или душевно отдохнуть с друзьями после рабочего дня. Плейлист паба особенно оценят любители рока. В пятницу и субботу вечером гости могут насладиться живым исполнением артистов.

Акция по средам: безлимитное пиво. За 1500 руб можно наполнять бокал двумя видами пива. Каждую неделю позиции пива меняются
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Сибгата Хакима, 51
@rmp.pub
ЗЛАКИ — семейное кафе с халяль кухней, где основное внимание уделяется правильному питанию. В кафе используется безопасная посуда из стали и чугуна, избегается токсичный тефлон, а масла с высокой точкой дымления предпочитаются.

Вместо сахара предлагаются безопасные альтернативы, такие как мед, топинамбур и сахарозаменители. Меню включает в себя вкусные завтраки, насыщенные бизнес-ланчи и роскошные ужины с красивой подачей. Предлагается широкий выбор блюд, от сочного стейка до детокс-коктейлей и десертов без сахара. В кафе также есть комфортная детская зона, чтобы дети не скучали. ЗЛАКИ — это умный подход к еде, который подходит для тех, кто ценит качество и заботится о своем питании.
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Чистопольская 86/10
Red Rabbit — ресторан с уникальной концепцией, который сочетает в себе высокую гастрономию, активный бар и невероятную возможность насладиться атмосферой ночного клуба с современной музыкой и щоу-программой.

Меню ресторана разнообразно и изысканно, включая блюда различных кухонь со всего мира, а также десерты собственного приготовления. Бар предлагает широкий выбор напитков, от травяных чаев до авторских коктейлей.

По пятницам и субботам в ресторане можно насладиться вечерней программой, плавно переходящей в клубный формат. Атмосфера жарких танцев, света софитов, качественного звука, и современной музыки от лучших диджеев города.
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Сибгата Хакима 7
@red_rabbit_rest
Редакция ProKazan.ru желает вам внутреннего спокойствия и душевного равновесия!