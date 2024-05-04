«Плохой урожай и морозные ночи»: что жать татарстанцам после аномально холодного мая

В этом году вторая половина апреля в Татарстане выдалась довольно жаркой и тёплой. Отопление отключили даже раньше, чем обычно. Это сразу же породило разговоры о том, что скоро похолодает. В майские праздники на республику резко обрушился холод, снег и град. Какие ещё природные катаклизмы ждать татарстанцам узнал корреспондент PROKAZAN.

«В ближайшее время тепла не будет»

Последние дни апреля в Татарстане стали аномально тёплыми. На улицах города можно было встретить людей в шортах, юбках, платьях и футболках. Отклонение от климатической нормы составило 5 градусов. Но в первые числа мая на Татарстан обрушились не весенние заморозки.

Пока все жители республики радостно убирали тёплые вещи в дальний шкаф, погода готовила свои сюрпризы. Так, 3 мая в РТ прошёл град и снег. Из-за сильного ветра в Татарстане объявили штормовое предупреждение. Местами порывы ветра достигали 15-20 метров в секунду. В Камском Устье снега было настолько много, что он полностью покрыл землю.

Автор видео: most|Набережные Челны

В других районах РТ помимо снега наблюдался град. Из-за аномального холода в садах, школах, больницах и госучреждениях вновь включили отопление. Хотя отопительный сезон закончился 22 апреля.

«Сейчас в республике холодная апрельская погода. Температура на 6-7 градусов ниже нормы. Обычно такое количество осадков, сильный ветер, град и иногда снег характерны для первых чисел апреля, но никак не для мая», — говорит заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.

Смена тёплой погоды на холодную обусловлена арктическим вторжением. Холодные воздушные массы пришли с Баренцева моря. Помимо этого, влияние показали приполярные воздушные массы и циклон, который идёт от Урала. Такой тандем поддерживает северный поток воздуха. Заморозки сейчас наблюдаются по всей европейской части России, отметила специалист.

В конце апреля мэр Казани Ильсур Метшин предсказал погоду на майские праздники.

«Я вот с 1998 года слежу, последите вы тоже. Обязательно в районе майских праздников, после, как правило. Это во благо будущим всходам, насколько природа совершенна. Поэтому как-нибудь потерпим небольшие холода в отсутствие отопления», - сказал мэр города.

Автор видео: most|Набережные Челны

Ночь с 3 на 4 мая стала одной из самых холодных в мае за всю историю наблюдений. Пока рекорд принадлежит ночи с 2 на 3 мая 1969 года. Тогда температура опустилась до -1,4 градуса.

«Урожаю точно от этого не хорошо»

По мнению эксперта, резкие холода могут отрицательно сказаться на урожае. Если огурцы и помидоры спасаются в теплицах, то зацветающие плодовые деревья рискуют замерзнуть и не дать урожая.

«От холода в первую очередь пострадают яблоки, груши, смородина. Для посева тоже неблагоприятно, так как они замерзают. В любом случае, теплолюбивые культуры сейчас в теплицах. Лук, чеснок, редиска не боятся таких температур», — отметила Людмила Паршина.

Автор фото:1tv.ru

Также специалист заявила, что сейчас началась активная вегетация растений и такие погодные колебания не могут не отразиться на качестве и количестве урожая.

«Конец мая будет тёплый»

В майские выходные тепла ждать не стоит, а вот во второй половине месяца можно ожидать весьма теплые деньки.

Ночью и утром 5 мая на территории республики ожидаются заморозки в воздухе и на почве 0..-5°, в отдельных районах при прояснениях возможно понижение до -8°. В Казани ожидаются заморозки до -3°.

С 6 по 10 мая в Татарстане прогнозируются дождливые дни. Температура воздуха составит от +3 до +13 градусов. Порывы ветра будут достигать до 15 м/с.