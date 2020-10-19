В Роспотребнадзоре попросили перевести на «удаленку» жителей старше 65 лет

На онлайн-конференции замруководителя управления Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина попросила работодателей перевести работников старше 65 лет на «удаленку».

«Просим работодателей для лиц старше 65 лет устроить удаленную работу, либо составить индивидуальному графику. Мы предлагаем возобновить волонтерский патронаж для пенсионеров, чтобы они привозили продукты. Просим горожан минимизировать участие родственников старше 65 лет в мероприятиях – это свадьбы, юбилеи и так далее», - сказала Любовь Авдонина.

Напомним, в Татарстане за сутки скончались три человека, среди них есть молодой мужчина.