В Набережных Челнах утвердили генплан до 2043 года

В Набережных Челнах Татарстана специалисты утвердили генплан на ближайшие 20 лет. Об этом рассказал руководитель исполнительного комитета Фарид Салахов.

Сам проект состоит из 3 этапов. Первым занимаются с 2023 года, он завершится в 2029 году.

Второй этап в планах начать реализовывать с 2030 по 2036 годы, а третий — с 2037 по 2043 годы. Фарид Салахов сообщил, что сейчас только первый этап проработали детально, а остальные могут корректироваться.

В документе уже выделены все необходимые ресурсы для возведения дополнительных 4,5 млн кв. м жилья. Их могут построить в районах Орловского поля, Междуреченского бульвара, в районе Замелекесье, в 72, 73 и 78 мкр-нах города.

Кроме того, планируют возвести 20 школ, 34 детсада и 36 центров допобразования, а также достроить политехнический вуз, пишет inkazan.

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