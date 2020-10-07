Главное за день в Татарстане: новые ограничения, погибшая девушка, наказание участнику ОПГ

Глава Роспотребнадзора по Татарстану рассказала о возможности введения новых ограничений

Очевидцы сообщили, что в Советском районе Казани с 14 этажа выпала девушка. Она скончалась на месте происшествия.

7 октября в суде гособвинитель озвучил срок, на который, по его мнению, должны посадить Алексея Назарова, участника ОПГ "Седьмовские".

На утро 7 октября в Татарстане зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом.