Главное за день в Татарстане: новые ограничения, погибшая девушка, наказание участнику ОПГ

Возможности введения новых ограничений
Глава Роспотребнадзора по Татарстану рассказала о возможности введения новых ограничений
Девушка упала с крыши
Очевидцы сообщили, что в Советском районе Казани с 14 этажа выпала девушка. Она скончалась на месте происшествия.
Наказание для участника ОПГ "Седьмовские"
7 октября в суде гособвинитель озвучил срок, на который, по его мнению, должны посадить Алексея Назарова, участника ОПГ "Седьмовские".
Новые случаи заражения коронавирусом
На утро 7 октября в Татарстане зарегистрировано 28 новых случаев заражения коронавирусом.
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