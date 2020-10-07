«Я в шоке»: для участника ОПГ «Седьмовские» гособвинитель просит 17 лет колонии

7 октября в суде Татарстана прошли прения сторон по уголовному делу в отношении 49-летнего участника ОПГ «Седьмовские» Алексея Назарова. Его обвиняют в убийстве, в составе организованной группы, покушении на убийство и в умышленном повреждении чужого имущества. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры республики.

«Так, в суде гособвинитель предложил суду назначить Назарову наказание в виде лишения свободы сроком на 17 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1,6 года. А также взыскать в пользу двух потерпевших компенсацию морального вреда», - сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщила журналисту Prokazan жена подсудимого Анна Назарова, она не ожидала такого жесткого решения обвинителя.

«Адвокаты не были удивлены, но я надеялась на адекватность», - отметила Анна.

Напомним, Алексея Назарова обвиняют в расстреле машины с подростками в 2011 году, в результате чего 17-летний подросток скончался на месте, еще один пассажир машины получил ранения головы.

При этом свою вину подсудимый не признал.

Напомним, корреспондент Prokazan проводил собственное расследование по данному уголовному делу. Оказалось все не так очевидно, следствие велось с грубейшими нарушениями, материалы дела терялись, показания не всех свидетелей учитывались.