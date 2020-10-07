Очевидцы: у ЖК «Родина» в Казани с 14 этажа упала девушка

В соцсетях очевидцы сообщили о том, что возле одного из домов ЖК «Родина» в Советском районе Казани выпала девушка.

«Девушка упала с 14 этажа, от полученных травм скончалась до приезда скорой помощи», - говорится в сообщении канала «Еду в Татарстан».

Как сообщили журналисту Prokazan в следственном управлении СК России по Татарстану, на место происшествия выехала следственно-оперативная группа. По данному факту будет проводиться доследственная проверка.

На данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего.