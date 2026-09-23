Технологии

Tecno объявила о выходе в России смарт-часов Watch GT 1S и Watch 4

Виктория Кузнецова Автор статьи
Виктория Кузнецова
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В России поступили в продажу смарт-часы Tecno Watch GT 1S и Watch 4 — об этом объявила сама компания TECNO. Рекомендованные цены на модели составляют 8999 и 4999 рублей соответственно.

Старшая версия GT 1S получила AMOLED-экран с диагональю 1,51 дюйма и двухчастотный GPS L1+L5. Защита от воды у этих часов заявлена на уровне 5 ATM.

Маршрут тренировки GT 1S способны записывать без смартфона. Заявленное время автономной работы при этом достигает 15 дней.

Младшая модель Watch 4 оценена в 4999 рублей, тогда как за GT 1S производитель просит 8999 рублей.

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