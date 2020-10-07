Глава Роспотребнадзора рассказала о возможности введения новых ограничений в Татарстане

Марина Патяшина, глава управления Роспотребнадзора Татарстана на пресс-конференции рассказала о возможности введения новых ограничительных мер в республике.

«Обращу внимание на тот факт, что 0,4% это ежедневный прирост новых случаев к общему количеству случаев. До этого прирост был 0,3%. В целом по стране прирост составляет 0,6%. Это не влечет за собой введение каких-то ограничительных мероприятий. У нас есть незначительный прирост. Нет такого показателя, при котором мы будем вводить ограничения», - отметила Марина Александровна.

Напомним, на той же пресс-конференции Марина Патяшина рассказала, сколько классов в школах Татарстана закрыли на карантин.