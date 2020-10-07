За сутки в Татарстане зарегистрировали 28 новых случаев заражения коронавирусом

В Татарстане на 7 октября выявили 28 случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщает оперштаб региона.

Из всех новых случаев – 22 зарегистрировано в Казани. При этом заболели 4 жителя Зеленодольского района, один житель Лаишевского и один Рыбнослободского районов.

Среди заболевших один человек от 18 до 30 лет, 12 – от 30 до 50 лет, 3 человека – от 50 до 60 лет, 10 человек – от 60 до 70 лет, один человек – от 70 до 80 лет, один человек – от 80 до 90 лет.

Всего на 7 октября в Татарстане 7417 случаев заражения коронавирусом. Также 6318 человек выздоровело, в том числе 20 человек – за минувшие сутки.

Напомним, глава Роспотребнадзора Татарстана рассказала, сколько классов в школах региона закрыли на карантин.