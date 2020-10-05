Главное за день в Татарстане: жертвы коронавируса, новый статус Элвина Грея и «казанские братья»

На онлайн-конференции глава Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина рассказала о возможности перевода школьников региона на "дистант". По ее мнению оснований для таких мер нет.

По данным оперштаба Татарстана, на утро 5 октября в республике зарегистрировали две новые смерти от коронавируса. Скончались мужчина и женщина пенсионного возраста.

В сети появилось видеообращение от азербайджанских солдат, которые благодарят казанцев за моральную поддержку.

Глава Башкортостана назначил Элвина Грея свои советником по вопросам развития культуры и молодежной политики Башкортостана.