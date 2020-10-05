Глава Башкирии назначил известного певца Элвина Грея своим советником

Радик Юльякшин, известный как Элвин Грей стал советником главы Башкирии. Об этом сообщил сам руководитель республики Радий Хабиров на оперативном совещании.

«Он очень много делает для пропаганды башкирской культуры в молодежной среде. Очень популярный человек, и сейчас нам очень помогает. Поэтому я такое решение принял», - цитирует Хабирова портал proufu.ru.

Теперь Радик Юльякшин будет советником на общественных началах по вопросам развития культуры и молодежной политики Башкортостана.

Ранее Элвин Грей рассказал, чем Казань лучше Уфы. Артист переехал в Татарстан.