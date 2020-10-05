Школьников Татарстана не будут переводить на «дистанционку»

Глава управления Роспотребнадзора по Татарстану Марина Патяшина на онлайн-конференции рассказала, что школьников региона в ближайшее время не будут переводить на «дистанционку».

«У нас болеют коронавирусом всего 25 педагогов и семь школьников с 1 сентября в разных совершенно школах. Сейчас двое детей уже выздоровели, вышли в школу, еще 5 остаются на карантине. Оснований вводить дистанционное обучение нет», - отметила руководитель ведомства.

Сегодня появилась информация о том, что школы Москвы, Ульяновской области и на Сахалине переведут на «дистанционку». Однако позже в Минпросвещения России опровергли эту информацию.

«Распространяемая информация о якобы принятых решениях о переходе на дистанционное обучение в масштабах целого региона не соответствует действительности. В Москве школы находятся на каникулах и сведений о других решениях не поступало», - говорится в сообщении Минпросвещения.

Напомним, на 5 октября в Татарстане зарегистрировали две смерти от коронавируса.