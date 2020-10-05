Два жителя Татарстана скончались от коронавируса

На 5 октября в Татарстане зарегистрировали еще две смерти от коронавируса. Об этом сообщает оперштаб региона.

Так, в РКИБ скончался 76-летний житель Казани с осложненной внебольничной двусторонней пневмонией. Состояние мужчины ухудшилось из-за обострения заболеваний сердечно-сосудистой системы.

Еще умерла 77-летняя женщина из Зеленодольской ЦРБ с диагнозом внебольничной вирусной пневмонией. Также у женщины были хронические заболевания. Коронавирус был подтвержден лабораторно.

Ранее, 3 октября, в Татарстане от коронавируса скончался мужчина.