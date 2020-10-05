Азербайджанцы поблагодарили «казанских братьев» за поддержку

Видеообращение от азербайджанских солдат опубликовал в своем "Инстаграм" адвокат Руслан Нагиев. В нем военные благодарят россиян, в частности, "казанских братьев" за поддержку.

"Из многих частей России приходит нам поддержка, пусть Аллах будет вашим помощником. Я упомяну все регионы. Особо хочу поблагодарить наших казанских братьев за то, что не забывают нас. Я не говорю о материальной помощи, наша армия ни в чем не нуждается, у нас все есть. Однако самое ценное для солдата - это моральная поддержка. Знайте, что ваша поддержка доходит до нас! Будьте здоровы, благодарим вас наши казанские братья!", - приводит Нагиев перевод слов военного.

Напомним, в эти дни в Нагорном Карабахе продолжается противостояние азербайджанских и армянских военных. Конфликт снова перешел в активную фазу 27 сентября, стороны обвинили друг друга в обстреле позиций. Нагорный Карабах и Армения объявили военное положение и всеобщую мобилизацию.

Нагорный Карабах являлся ареной борьбы Азербайджана и Армении в начале 20 века, межобщинный конфликт вновь разгорелся в годы перестройки, в 1991—1994 годах конфронтация привела к масштабным военным действиям за контроль над Нагорным Карабахом и некоторыми прилегающими территориями.