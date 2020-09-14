Деданин, бойня в Заинске, перестрелка из-за шаурмы: вернутся ли в Татарстан девяностые?

В последнее время часто приходится слышать, что в Татарстан (да и в России в целом) возвращаются девяностые. Журналист ProKazan Рамиль Акберов попытался разобраться, почему люди так считают и действительно ли республику скоро ждут лихие времена?

Первая неделя осени действительно перевернула календарь: только вместо третьего сентября перед глазами татарстанцев оказались девяностые.

Неделя не задалась сразу. Утром понедельника в соцсетях появилось видео перестрелки в Челнах. Говорят, не поделили точки по продаже пищи богов - шаурмы. Во вторник криминальный сабантуй продолжился: ауешник (в социальных сетях подозреваемого нашли посты, которые могут говорить о его симпатиях к запрещенной в России организации) из Самарской области застрелил бизнесмена, который два года назад убил грабителей, пробиравшихся к нему в дом. Подозреваемый говорит, что как раз мстил за своих дружков. Среда тоже не осталась в стороне: появилось видео, на котором начальник одного из отделов полиции Казани решил немножечко поиграть в Евсюкова и пострелять по своим подчинённым.

Под конец недели в Заинске неуравновешенный мужик изрезал бывшую жену отверткой. Несмотря на 13 ударов, жертва осталась жива

Что это означает? Ровным счётом ничего. Казанский феномен, как и 2007ой, не повторится никогда. Но такие недели напоминают, что Татарстан - это не только про «впереди планеты всей», но и неизвестно откуда взявшаяся жестокость. Тут тебе и Иннополис, и мент, воспитывающий подчинённых пулями. Опять приходим к тому, что республика - это контрасты. Татарстан очень хорошо может пускать пыль в глаза: прогресс Казани и «города будущего» Иннополиса никого не оставит равнодушным.

За этим легко не заметить того, что республика скрывает пуще всего: духа девяностых, которым заражены и чиновники, и простые смертные. Не верите - спросите знакомых школьников, кто такие "кварталовские", "двадцатьпятовские" и прочие. Если не испугаются, они вам расскажут. И это в 2020 году. Как вам такое, Рустам Минниханов ?

Источник: interesnosti.mediasole.ru У многих татарстанцев склдывается ощущение, что девяностые возвращаются

На неделе на нашем сайте вышел материал журналистки Анастасии Чернядьевой о дочери бывшего фигуранта уголовных дел по казанским ОПГ, которая считает, что ее отца в легендарной книге "Бандитский Татартан" оговорили. Статья собрала кучу комментариев. Также недавно стало известно, что Татарстан недавно вошел в бесславную пятерку регионов, где больше всего интересуются запрещенным АУЕ. Чем это вызвано: традиционным интересом татарстанцев к "славному" прошлому или еще бессознательным предчувствием, что эти времена медленно возвращаются? Над этим читателю предлагается подумать самому.

Во всем этом уже успели подзабыть, что недавно признали экстремистской организацию "АУЕ". Если борьба с криминалом окончательно выиграна, то неужели лет через двадцать после "победы" понадобилось бы признавать сборище гопников экстремистским?

И все же: как так получилось, что говоря со всех экранов о «победе над девяностыми» мы к ним все же вернулись? На ум сразу приходят проблемы в образовании. Современный учитель вынужден заниматься порой чем угодно, только не образованием: вытягиванием денег на нужды школы, заполнением отчетов. Но так было и в «сытые нулевые», а тогда разговоров о возвращении девяностых не ходило. Не катит. Идем дальше.



Другие вспомнят о силовиках. Интуитивно все кажется верным: кто тогда должен отвечать за усиление криминала? Рядовые сотрудники замучены работой за "палки", а начальство занимается... Ну, известно чем порой занимается. Только вот аргумент вновь не подходит: кто-то, а силовые структуры в путинской России наоборот стали сильнее.

Как же мы пришли к жизни такой? Ведь и силовые структуры, и система образования стали лучше, чем в нулевые. Другой вопрос, насколько, но мы не об этом.



Почему в плане криминала нулевые стали (относительно) Россией здорового человека, а десятые - Россией курильщика. Ваш покорный слуга видит одну причину. В нулевые люди отходили от шока, пережитого в девяностые. Зарабатывали деньги, делали первые крупные покупки. И не особо задумывались над тем, что происходит в политике. Существовал своеобразный договор общества с государством: вы нам даете заниматься своими делами, богатеть, а мы ведем себя смирно, в политику не лезем. Всех все устраивало.

Но в один не самый прекрасный момент эта система сломалась. Некоторые, кхм, не самые мудрые решения государства привели к тому, что зарабатывать и богатеть в стране стало сложнее. И люди потеряли веру, простите за пафос.

Лучше всего это чувствует подрастающее поколения. Они не могут это выразить словами, но осознают интуитивно. И прекрасно видят, что как бы родители самоотверженно не трудились, перемены в лучшую сторону приходят со скоростью установок ливневок в Казани. Вера в возможность выучиться и "стать человеком" хороший стимул для молодых людей не заниматься глупостями. Они это почти понимают. Но что делать, когда эта вера пропадает? Каждый эту проблему решает по-своему: кто-то строит планы отъезда из страны, другие все же решают вкалывать, справедливо полагая, что власть приходит и уходит, а навыки остаются. К сожалению, эта мудрая мысль доходит не до всех юных голов. Поэтому думают, что выбирать им не из чего и идут по скользкой дорожке криминала. Которая в конце приводит их на могильные фотографии на просторах паблика "Казанский феномен".

Не подумайте: в Татарстане действительного делается много в молодежной политике. Как минимум, есть министр (одному мне это кажется оксюмороном?) молодежи который ходит не в пиджаке, а в модной розовой курточке. У некоторых и этого нет. Но можно ли этим остановить волну кримилизации молодежи? Ваш покорный слуга считает, что не совсем. В том же СССР была куча молодежных организаций, но гидра "Казанского феномена" сожрала их и не подавилась. Может, причина не в недостатке очередного молодежного центра или спортивной секции, а в вещах глубже? О которых говорят в расследованиях Навального, к примеру:)

Источник: инстаграм-аккаунт министра молодежи Татарстана Дамира Фаттахова Парадокс: даже несмотря на ощущение скро наступления новых девяностых, в республике делается действительно много для молодежи. Глава Минмола Фаттахов выглядит так, как будто через пол часа пойдет на вечеринку

Я не верю в возвращение лихих времен: времена нынче не те, государство держит власть так крепко, что порой может задушить общество в крепких «объятиях». Но также я не верю в то, что преступность окончательно побеждена и проблем с этим нет: каждый, кто имеет глаза и уши видит и слышит, что это не так. Можно ли все же решить эту проблему? Наверно, да, хоть и не полностью. Только бороться с новыми девяностыми должны те, кто не является их порождением, логическим продолжением. А то получается, что пчелы против меда.

Кстати, эта неделя началась не лучше: появилось видео, на котором казанские подростки кричали с балкона АУЕ (запрещенная в России организация) и бросали ножи.

«Наш двор», молодежные центры, министр-хипстер - это прекрасно. Только это вряд ли поможет решить проблему новых девяностых. Бесконечная борьба и победа над следствиями на проблему не повлияет. Нельзя быть немножко беременной – ждем глубоких перемен.