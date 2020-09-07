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Фото семьи Гайнутдиновых

«Вытирать ноги не позволю»: в Казани семья судится с судьей за книгу об ОПГ «Бандитский Татарстан 2»

07.09.2020, 16:37 234 2 prokazan.ru
Сейчас дело выведено в другой регион

В 2019 году вышла в свет книга заместителя Председателя Верховного суда РТ Максима Беляева "Бандитский Татарстан-2". В ней огромную систематизацию, облеченную в художественную форму, получил  всем известный "казанский феномен" - описание преступного мира Республики Татарстан с 1837 года и до последних событий. Однако книге обрадовались не все.

Семья некогда оправданного и пропавшего без вести в 2002 году при невыясненных обстоятельствах Рашида Гайнутдинова, известного казанцам по ОПГ "Высотка", не согласна с его описанием. В книге Белева он предстал как наркоман, азартный игрок и бандит, втянутый в дело о давнем расстреле, однако случайно оправданный в суде. Мать же с дочерью опираются на оправдательный приговор, согласно которому с Гайнутдинова сняли все обвинения. За оскорбление чести и достоинства они подали в суд иск: на автора, выпустившее книгу издательство "Татмедиа" и интернет-газету "Бизнес-онлайн", разместившую на своих страницах одну из глав.

Корреспондент ProKazan.ru попытался разобраться в сущности возникшего конфликта и поговорить с обеими сторонами дела.

"Уверенный в безнаказанности любитель наркотиков и азартных игр": как представлен Рашид Гайнутдинов на страницах книги

Спор между сторонами возник из-за главы о громком расстреле 90-ых, подробно описанном на страницах одной из глав - "Смертельная эйфория: жизнь и смерть ОПГ "Высотка".

Книга Максима Беляева
Книга Максима Беляева

"Из справки МВД Татарстана: "В 1970-х гг. на территории Советского района Казани возникла молодежная группировка "Высотка", характеризующаяся организованностью и противоправной направленностью. Ее территориальной принадлежностью считались улицы Высотная, Первая и Вторая Даурские. Под влиянием ОПФ находились: кафе "Амрита", магазины "Турбо", "Алиса", "24 часа", ООО "Турист-сервис", автосервис, ремонт обуви, риэлторское агентство, ломбарды, торговые ряды на рынке "Даурия" и др. В сферу криминальных интересов группировки входят рэкет и наркобизнес", - цитата автора книги об этой преступной организации.

В этой части книги детально описывается ночь, когда перед модным в 90-ые годы андеграундным клубом "Эйфория" из-за возникшего конфликта были расстреляны члены противоборствующей группировки "Перваки".

"Вооруженные огнестрельным оружием, они горели желанием уничтожить любого из членов противоборствующей группировки, невзирая на то, что те могли быть непричастны к избиению отлеживающегося дома и скрипевшего зубами от унижения Чекиста", - пишет о членах этой ОПГ автор Максим Беляев.

Рашид Гайнутдинов в центре
Рашид Гайнутдинов в центре
Фото из книги

На этих страницах Рашид Гайнутдинов описан как "уверенный в безнаказанности любитель наркотиков, любитель азартных игр и бандит, всюду носящий с собой "карабин "Сайга" и неизвестно как полученное удостоверение лица, содействующего милиции, заверенное подписью и. о. министра МВД Татарстана". Для иллюстрации описанных событий Беляев использовал личные фотографии семьи, которые, по мнению дочери Рашида Аделины и супруги Лилианы, были взяты из материалов уголовного дела и с публичным использованием которых они не согласны. На руках у них имеются справки, подтверждающие, что Рашид Гайнутдинов не состоял на учете в наркодиспансере, а относительно оружия - настаивают на его законном ношении. Также мама с дочкой опираются на оправдательный приговор, согласно которому Гайнутдинова официально признали невиновным в расстреле 1997-го года.

Супруга Рашида Гайнутдинова Лилиана
Супруга Рашида Гайнутдинова Лилиана

"Для нас он был хорошим. Возможно, там где-то и что-то. Этого я не знаю. У него было законное оружие с корочкой МВД. Чтобы там ходить где-то по улице и драться - я такого не наблюдала. Он был человек немногословный, но к нему прислушивались. На наркотики мы запрос делали - он не состоял на учете. К тому же из зала суда его освободили. Выходит, что сам Беляев, работая в этом же суде, свой суд и вынесенные им приговоры ставит под сомнение", - недоумевает над описанным в книге супруга Лилиана Гайнутдинова.

Заместитель Председателя Верховного суда Республики Татарстан Максим Беляев
Заместитель Председателя Верховного суда Республики Татарстан Максим Беляев

"Шлейф того, что она дочь наркомана и бандита": как книга повлияла на личную жизнь семьи

Эта история с книгой не прошла мимо личной жизни семьи. Лилиана рассказывает, как изменилось отношение к семье и со стороны родственников, и со стороны соседей, и даже со стороны простых знакомых.

"Было очень стыдно! - рассказывает она. - Кого не увидишь - ой, книжку-то написали, ой, книжку-то написали! Вот так. А я детей растила и говорила: папа хороший. Тут эта книга вышла, и у меня дочь ушла с работы, думаю, от вопросов. Теперь собираются с мужем переезжать, детей заводить хотели, но передумали. Дочь тяжело все это переносит. Конечно, я ведь выдала ее замуж за очень порядочного человека. Для его семьи это все неприемлемо. А тут - шлейф того, что она дочь наркомана и бандита! Я и сама когда впервые прочитала, ахнула. У меня буквально волосы дыбом встали. Дела давно минувших дней! А мне один за другим стали странно намекать, и от этого не денешься. Как написано, так и думают".

Исследователь истории ОПГ Роберт Гараев
Исследователь истории ОПГ Роберт Гараев

Исследователь "казанского феномена", ОПГ и клубной жизни Казани Роберт Гараев после прочтения "Бандитского Татарстана-2", как и многие, был готов поставить в истории этой группировки точку. И только встретившись с мнением семьи Рашида Гайнутдинова он понял неоднозначность представленных событий.

"Ситуация непростая для меня лично - "Эйфория", в которой мне даже довелось два раза выступать в качестве артиста (а если бы не стрельба был бы и третий раз) приняла нас 21-летних и разнузданных, (а нам казалось еще и очень перспективных) как родных, ее закрытие откинуло местную клубную сцену на пару лет назад и на подобный уровень, опять же на мой субъективный взгляд, в Казани она больше не вернулась. Я всегда хотел разобраться, кто те отморозки, что отобрали у нас мечту из-за дебильной ответки "Первакам". После прочтения главы Беляева мне казалось, что вопрос практически закрыт.Но оказывается все не так просто и у истории есть весьма неожиданное продолжение, которое происходит прямо сейчас. Справедливости ради, хотелось бы теперь выслушать точку зрения Максима Владимировича Беляева. Если он, конечно, снизойдет до нас", - сообщил Гараев об этой ситуации.

"Кто власть имеет": как семья пытается добиться справедливости

К сожалению, вторую сторону услышать не удалось. Заместитель Председателя Верховного суда РТ Максим Беляев не ответил на запрос корреспондента ProKazan.ru. По словам истцов, автор не появился и на судебном заседании.

Семья Гайнутдиновых подала в суд
Семья Гайнутдиновых подала в суд

"На первом были представители издательства, - рассказывает супруга. - 29-го вызвали ответчика, но на суд господин Беляев не пришел".

Дочь Рашида Гайнутдинова Аделина
Дочь Рашида Гайнутдинова Аделина

Дочь Рашида Аделина утверждает, что в связи с этой активной попыткой отстоять честь и достоинство своего отца на нее начался прессинг со стороны правоохранительных органов.

"30.07.2020 в районе 9:30 утра я выгуливала собаку на поводке, - вспоминает Аделина. - Пёс уже взрослый, спокойного нрава. И тут ко мне подходят 3 человека: один из них в полицейской форме и двое в штатском. Потом еще один пришел. Меня задерживают в грубой форме и говорят, что я совершила административное правонарушение, потому что собака выгуливалась без намордника. Однако согласно Федеральному закону без намордника выгуливать нельзя только опасные породы, а у меня собака породы Ризеншнауцер, к ним не относится. Пес все время рядом со мной, выгуливался на поводке согласно всем правилам. Я сказала об этом задержавшим меня сотрудникам, меня проигнорировали. В угрожающей форме начали заставлять меня ехать с ними на медицинское освидетельствование на алкоголь и наркотики. Угрожали, что если откажусь меня посадят на 10 суток. Мне пришлось под угрозами поехать. Причем я поехала с мамой и нас сопровождали две машины - спереди и сзади! Я прошла все тесты: отрицательно - и наркотики, и алкоголь. Просто помотали нервы. За 29 лет моей жизни подобных ситуаций ранее не возникало. За день до этого, 29 июля, я как раз подала прошение о переводе дела в другой регион. Сделали так, потому что понимаем, что это зампредседатель Верховного суда. Они хоть и там встречаются все, связи, но все равно надеемся на правосудие. Неужели все это совпадение? Не думаю".

"Кстати, в удостоверениях было майор и капитан! Выходит, пасли. Решили нас попугать. Явно это не работа на таких должностях - задерживать собак без намордника!" - уточняет мама Лилиана Гайнутдинова.

Рашид Гайнутдинов с дочерью
Рашид Гайнутдинов с дочерью

Аделина от сложившейся ситуации не может сдержать эмоций:

"От всей этой ситуации больно и обидно: судьи, полиция должны нас защищать! А приходится их бояться и бороться с несправедливостью. Но это мой отец. Для меня он всегда будет самым хорошим и я не позволю порочить его честь и достоинство, когда это является ложью и клеветой. Я считаю неправильным освещать только одну сторону дела. Для объективности должны быть представлены точки зрения всех сторон, а не только тех, кто "власть имеет".

На данный момент родственницы Гайнутдинова ожидают судебных распоряжений. Поданное 29-го июля заявление о переводе в Марий Эл было принято, однако больше никаких писем из суда они не получали.

"Назначили вроде уже, но мы не знаем, куда. Причем назначает сам же Беляев и его руководитель, как понимаем", - поясняют женщины. 

Они также делятся, что сейчас, в сентябре, уже начинают немного беспокоиться: рассмотрение, на их взгляд, идет слишком долго. Хотя взыскать с оскорбивших память Гайнутдинова они планируют довольно большую сумму - около 5 миллионов рублей, дело для них вовсе не в деньгах. Как говорит Лилиана, "вытирать ноги не позволю".

Если вы хотите рассказать свою историю, пишите на нашу почту news@prokazan.ru.

 

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комментарии

Горожанин
0
07 сентября 2020
16:49
Надо не только ноги вытереть, а растоптать в гoвно.
Горожанин
0
07 сентября 2020
17:06
Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой
Горожанин
0
07 сентября 2020
17:49
Вот поэтому и надо душегубов и отморозков уничтожать вместе с их поганым семенем ! Яблоня что говорится от яблони . Ведь еще и в суд не постеснялась обратиться , мразь этакая !!!

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«Люди устали от спорных ограничений»: глава Лиги защитников пациентов просит Путина отменить маски
07:01, 21.08.2020
Хорошая новость: пенсионеры до 31 августа получат еще одну выплату
06:01, 21.08.2020
Стало известно, кому не стоит делать прививки от коронавируса
07:01, 20.08.2020
Дима Билан возмущен количеством мусора в Крыму
06:01, 20.08.2020
Врачи объяснили, как отличить коронавирус от гриппа и ОРВИ
14:01, 19.08.2020
Опять? Школам в РФ рекомендовали быть готовыми вернуться к «дистанционке»
08:01, 19.08.2020
Подарок от босса: именинникам разрешили раньше уходить с работы
09:01, 18.08.2020
Ученые назвали восемь смертельно опасных продуктов
08:01, 18.08.2020
А слышно-то будет? Учителей заставят вести уроки в масках
15:01, 17.08.2020
За пьяную езду с детьми будут лишать прав на 5 лет
07:01, 17.08.2020
Научная находка: стало известно, что видеоигры полезны
06:01, 17.08.2020
Ученые выяснили, какая маска лучше всего защищает от коронавируса
08:01, 14.08.2020
Полезное не полезно: ученые обнаружили в меде следы антибиотиков
07:01, 14.08.2020
Никаких кос: самая популярная школьная прическа признана опасной
06:01, 14.08.2020
Еще 10 тыс.? Россияне ждут 3-й выплаты перед 1 сентября
12:01, 13.08.2020
Вакцину от COVID-19 начнут тестировать на детях через 3-5 месяцев
07:01, 12.08.2020
Первые вакцины от коронавируса появятся уже в конце августа
08:01, 11.08.2020
Соль – это не белая смерть: ученый разоблачил 3 популярных мифа о здоровом питании
07:01, 11.08.2020
Роспотребнадзор назвал самые опасные для здоровья профессии в России
06:01, 11.08.2020
Прогнозы ученых: осенью ковид будет протекать тяжелее, чем летом
12:59, 09.08.2020
Вино и фисташки не помогут: назван единственный способ облегчить состояние больного при коронавирусе
17:40, 08.08.2020
В Роспотребнадзоре прокомментировали ситуацию со смертельной лихорадкой, которую переносят клещи
09:31, 08.08.2020
Стали известны противопоказания к вакцине от коронавируса
12:01, 07.08.2020
В отелях Турции нет развлечений и длинные очереди за едой
12:01, 05.08.2020
Эндокринолог назвала три напитка, от которых полнеют
08:01, 05.08.2020
35 тыс. рублей: новое пособие ждет россиян уже с 13 августа
07:00, 03.08.2020
Средняя зарплата в России – 35 тыс.рублей
10:12, 02.08.2020
Адвокат Ефремова заявил о козыре, который докажет невиновность актера в смертельном ДТП
17:26, 01.08.2020
Стали известны сроки массовой вакцинации от коронавируса
17:49, 31.07.2020
Российских студентов обяжут носить маски
16:50, 27.07.2020
В России вводят уголовную ответственность за нелегальный техосмотр
07:13, 27.07.2020
Ученые назвали заболевание, которое в 12 раз повышает риск смерти от коронавируса
14:09, 26.07.2020
Женщина разозлилась на мужа и залила его бетоном в выгребной яме
06:40, 24.07.2020
ВОЗ назвала основные места распространения коронавируса
17:55, 23.07.2020
В Минздраве объяснили причины повторного заражения коронавирусом
17:39, 23.07.2020
В России обезврежена крупная террористическая группировка
14:14, 23.07.2020
Премьер-министр России Мишустин рассказал, как лечился от коронавируса
06:52, 23.07.2020
Российский врач повторно заболел коронавирусом
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