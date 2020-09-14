«Это же дети?»: в Казани подростки кричали с балкона АУЕ* и бросали ножи

В Казани засняли подростков, которые на балконе ругались матом и выкрикивали слоган запрещенного в России движения АУЕ. Видео появилось в соцсетях.

"На Кайбицкой два подростка выкрикивают с балкона матерные выражения, а так же кричат АУЕ (запрещённая в России организация) А ещё кидают оттуда ножи... не знаю, под чем эти парни, но явно состояние их далеко от адекватного", - пишет автор записи.

Мнения горожан по данному поводу разделились. Одни комментаторы считают, что эти ребята пока еще дети.

"А потом эти смельчаки будут за мамкины спины прятаться"

"Это же дети ещё"

"Пьяные дети просто. Им бы по макаренко в республику ШКИД", - пишут казанцы.

Другая часть пользователей соцсетей восприняла происходящее достаточно серьезно.

"Авторитетные лица с балкона не кричат в пустоту"

"За продвижение ауе нужно сажать на 5 лет"

"Полицию вызвать"

"Их уже забрали?", - интересуются горожане.

Напомним, по результатам исследования Татарстан вошел в число регионов, жители которых больше других интересуются АУЕ (запрещенная в РФ организация). В реестр запрещенных она вошла 17 августа 2020 года.