«Хрустальная леди» из Казани потеряла ребенка. Он не прожил даже месяц

"Хрустальная леди" Лилия Тимергалеева из Казани сообщила о смерти своего новорожденного ребенка. Фотографию и стихотворение, посвященное умершему ребенку, она опубликовала в "Инстаграм".
Бисмилламны эйтеп башлыйм, Улыбызнын бэетен. Озелеп коткэн балабызнын, Каршы алдык мэетен. Этисенэ булэк диеп, Бергэ май аен коттек. Туды нэни малаебыз, Жиде аен житкереп. Ул туды соенеч белэн, Доньяны нурга кумеп. Тик язмыштыр, олгермэде, Яшэр очен житлегеп. Корэште ул сынау белэн, Егерме кон гомерен. Дога кылып гел телибез, Ин турен жэннэтлэрнен. Эй, Алла, Салаватыбыз Бер гонахсыз, белэсен. Авырлыкларсыз ит анын, Жэннэткэ керулэрен. Бердэнбер сабыебыз бит, Бигрэклэр аз яшэттен. Тэкъдир китапларын никлэр, Сон болай юка иттен!? Иман белэн, нурга торгэн, Аллабыз соеп биргэн. Ожмах турлэре телибез, Сина этиен белэн! Очрашырга язсын безгэ, Аерылмыйбыз ометтэн. Балаларны саклагыз Сез, Булсыннар алар исэн! автор #лилиятимергалеева #лилиясэлахетдинова
В тексте сказано, что семья долго ждала этого малыша, но вместо долгожданного ребёнка получили его тело. Ждали ребёнка как подарка отцу, вместе ждали месяц май. Малыш родился семимесячным, все свои 20 дней жизни боролся с испытанием. Она просит, чтобы Салават (имя сына) без трудностей вошёл в рай, вопрошает, почему его "книга жизни" была такой тонкой, надеется, что они ещё встретятся на том свете. В конце стихотворения она просит хранить детей, желает, чтобы все дети жили.
Напомним, что Лилия Тимергалеева страдает несовершенным остеогенезом (хрупкость костей), несмотря на это, она вместе с супругом решилась выносить и родить ребенка.
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