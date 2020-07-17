«Хрустальная леди» из Казани потеряла ребенка. Он не прожил даже месяц

"Хрустальная леди" Лилия Тимергалеева из Казани сообщила о смерти своего новорожденного ребенка. Фотографию и стихотворение, посвященное умершему ребенку, она опубликовала в "Инстаграм".

В тексте сказано, что семья долго ждала этого малыша, но вместо долгожданного ребёнка получили его тело. Ждали ребёнка как подарка отцу, вместе ждали месяц май. Малыш родился семимесячным, все свои 20 дней жизни боролся с испытанием. Она просит, чтобы Салават (имя сына) без трудностей вошёл в рай, вопрошает, почему его "книга жизни" была такой тонкой, надеется, что они ещё встретятся на том свете. В конце стихотворения она просит хранить детей, желает, чтобы все дети жили.

Напомним, что Лилия Тимергалеева страдает несовершенным остеогенезом (хрупкость костей), несмотря на это, она вместе с супругом решилась выносить и родить ребенка.