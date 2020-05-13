"Хрустальная леди" из Казани Лилия Тимергалеева стала мамой. Об этом сегодня сообщили в фонде "Ярдэм".

"Сегодня знаменитая подопечная фонда «Ярдэм», поэтесса и куратор социальных проектов при фонде «Ярдэм», целеустремленная Лилия Тимергалеева (Салахутдинова) родила ребенка. Лилия и ребенок чувствуют себя хорошо. Чему мы безмерно рады. Руководство и сотрудники фонда и мечети «Ярдэм» от всего сердца поздравляют Лилию и ее супруга Ришата Тимергалеева с этим долгожданным счастьем. Желают всего наилучшего, крепкой семьи и счастья.", - сообщает в своем аккаунте в Фейсбуке фонд "Ярдэм".

Напомним, что у нашей землячки несовершенный остеогенез, ее кости очень хрупкие, из-за чего ей приходится передвигаться на инвалидной коляске. Лилию о сложностях предупреждали врачи РКБ, она вместе с супругом решила оставить ребенка, и в итоге благополучно родила малыша.

Редакция ProKazan.ru желает молодой маме и ее ребенку здоровья.