"Хрустальная леди" Лилия Тимергалиева из Казани выносила беременность и отправилась в Москву на роды. Об этом она сообщила в своем аккаунте в Инстаграм.

"Вот и прошли прекрасные месяцы испытаний, когда нас, как мне кажется, больше всего пугали на консилиумах словами: нужно прервать! Это звучало... как приговор, как участь и как безвыходность!

Я понимаю и сейчас, по пути в Москву на реамобили. что мы с супругом выбрали не лёгкий путь, хотя наверное и по всей жизни не выбирали лёгких путей.

Выбор супруга именно меня спутницей по жизни, доказательства выше сказанному.

Не смотря на страх, на риски, мы выбрали #жизнь и я не чуть не жалею, ведь это прекрасно. На данный момент ребёнок совершенно #здоров это ли не счастье!?

Осталось совсем чуть чуть и мы увидем, иншаАлла, новую улыбку, услышем новый плач и ощутим эти минуты отцовства и материнства. Алла телэсэ!" - написала Лилия. (орфография и пунктуация автора сохранена)

Напомним, что о беременности "хрустальной леди" стало известно в феврале, у женщины редкое генетическое заболевание несовершенный остеогенез, характеризующееся частыми переломами, врачи предупреждали ее о возможных рисках, однако Лилия с супругом решили сохранить беременность.