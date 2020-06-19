За минувшие сутки в Татарстане выявили 36 случаев коронавируса, всего на сегодняшний день в РТ зарегистрировано 4114 случаев, на лечении на 19 июня находятся 1133 человека.
По данным оперштаба республики, 35 новых случаев - контактные, один - завозной. 15 человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому.
География:
- Казань - 19
- Набережные Челны - 6
- Нурлатский - 3
- Зеленодольский - 2
- Арский - 1
- Атнинский - 1
- Балтасинский - 1
- Верхнеуслонский - 1
- Высокогорский - 1
- Дрожжановский - 1
За сутки COVID-19 выявили у 16 человек в возрасте от 60 до 70 лет, у девяти - от 50 до 60 лет, семеро в возрасте от 30 до 50 лет, по два заболевших в возрастных категориях от 18 до 30 и от 70 до 80 лет.
Напомним, накануне от осложнений коронавируса скончался известный казанский врач Рашит Миннетдинов. Он находился в Республике Бангладеш.
комментарии
А в нынешней жизни я никчёмный едросс, клоун неудачник по кличке Ага, на службе при дворе. И за возможность взять за щеку я пишу тут всякие гадости от имени обывателя...