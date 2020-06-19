За минувшие сутки в Татарстане выявили 36 случаев коронавируса, всего на сегодняшний день в РТ зарегистрировано 4114 случаев, на лечении на 19 июня находятся 1133 человека.

По данным оперштаба республики, 35 новых случаев - контактные, один - завозной. 15 человек госпитализированы, 21 получает лечение на дому.

География:

Казань - 19

Набережные Челны - 6

Нурлатский - 3

Зеленодольский - 2

Арский - 1

Атнинский - 1

Балтасинский - 1

Верхнеуслонский - 1

Высокогорский - 1

Дрожжановский - 1

За сутки COVID-19 выявили у 16 человек в возрасте от 60 до 70 лет, у девяти - от 50 до 60 лет, семеро в возрасте от 30 до 50 лет, по два заболевших в возрастных категориях от 18 до 30 и от 70 до 80 лет.

Напомним, накануне от осложнений коронавируса скончался известный казанский врач Рашит Миннетдинов. Он находился в Республике Бангладеш.



