В Бангладеш скончался известный казанский врач Рашит Миннетдинов. Он умер 17 июня от осложнений, вызванных коронавирусом, на 66-м году жизни. В Республике Бангладеш Миннетдинов занимался организацией медицинской службы в период пандемии.

Рашит Шамилович родился 25 апреля 1954 года в селе Актаныш. После окончания школы поступил на лечебный факультет Казанского медицинского института. Получив высшее образование, отправился работать в кардиологическое отделение 15-й городской больницы, где трудился врачом-кардиологом до 1993 года. После работал заведующим терапевтическим отделением МСЧ «Татфлот» (Больница водников). С 2004-го был заведующим кардиологическим отделением №2 МКДЦ.

Рашит Шамилевич Миннетдинов всю жизнь проработал в отечественном здравоохранении и после выхода на пенсию продолжал трудиться по организации медицинской службы различных учреждений, сообщают в пресс-службе администрации Актанышского района.

Выражаем соболезнования родным и близким.