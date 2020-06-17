Двенадцатая смерть от коронавируса в Татарстане: умер мужчина из Казани

17 июня в Татарстане в статистику попала 12-я смерть пациента от коронавируса. Как выяснилось, умер он еще 30 мая, был госпитализирован 27 мая. Мужчина скончался в Казани.

Рустам Минниханов рассказал, что откроется в Татарстане на следующем этапе снятия ограничений

Президент Татарстана на встрече с блогерами поведал о планах возвращения к жизни некоторых отраслей. Правда, как выяснилось, жители республики не особо довольны услышанным - они хотели совсем другого.

В Татарстане в розыск объявлен группировщик из "Кварталов". Есть фото

В Казани зимой "проснулась" ОПГ "Квартала". Четверо ее участников крайне жестоко поступили с местным бизнесменом. Троих задержали, четвертого пока ищут.

В Татарстане дежурные врачи в поликлиниках будут работать по воскресеньям. А возможно, что и круглосуточно

Сегодня стало известно, что дежурным врачам в поликлиниках РТ пересмотрят график работы. А еще к ним можно будет записаться через Госуслуги. Вряд ли сами врачи рады, правда

Бизнесвумен из Казани вынуждена сама расследовать дело о мошенничестве. Полиция пока ничего не сделала, а юрист оценил ее шансы на победу как 5 из 100

Материал ProKazan.ru о смелых бизнесменах со всей России, в том числе, из Казани. Мошенники, продавая несуществующие перчатки, нажились на 4 миллиона. Полиция пока ничего не может сделать, а следствие ведут сами пострадавшие