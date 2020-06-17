Рустам Минниханов рассказал о следующем этапе снятия ограничений в Татарстане. Президент говорил об этом на встрече с блогерами.

Как пояснил Минниханов, с начала пандемии люди научились носить маски, держать дистанцию, работать в новых условиях научились органы власти. Поэтому на следующем этапе в Татарстане могут разрешить массовые мероприятия.

"Коронавирус нас многому научил. Мы научились работать, многие производства даже не останавливались. Всё это время продолжали работать органы власти. Мы научились находиться в помещениях, держать социальную дистанцию. Я думаю, что следующий этап — это рестораны, кафе, где люди общаются, большие общественные мероприятия, театры, концерты, которые очень важны и нужны, спортивные мероприятия", - отметил Минниханов.

Напомним, что в июне в республике уже была снята часть ограничений, введенных ранее из-за коронавируса. На сегодняшний день по данным федерального портала стопкоронавирус.рф РТ находится на 1 этапе, на последнем этапе выхода из самоизоляции находится только один регион России.