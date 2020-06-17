Наверх
COVID-19 в Татарстане
4040 заболевший
12 погибших
2874 выздоровевших
(статистика оперштаба РТ)
Все, что казанцам важно знать о коронавирусе

Новости Казани и РТ

17:50, сегодня
«Нагнуть хотят все, помочь - никто»: жительница Казани расследует дело об обмане на 4 миллиона
08:50, 18.06.2020
Банк «Открытие» заработал в мае 2020 года рекордные 10,8 млрд рублей чистой прибыли
18:48, сегодня
Ученый из КФУ оценил риски заразиться малярией в Татарстане
14:20, 16.06.2020
Протеиновый коктейль: чем так полезен популярный среди казанцев напиток?
18:30, сегодня
У новой инфекционной больницы в Казани уже возведены все четыре этажа
18:06, сегодня
В Казани мужчина погиб при пожаре в собственной квартире
17:40, сегодня
В Челнах с двух многоэтажек сняли семерых подростков
17:19, сегодня
Ученые назвали продукты, которые могут защитить легкие от коронавируса
17:10, сегодня
Только в Wink: «Охотники за наживой» и «Братья в довесок» на русском языке в переводе Кураж-Бамбей
15:00, сегодня
Казанцы продолжают совершать крупные покупки несмотря на пандемию
14:50, сегодня
Дежурные врачи в поликлиниках Татарстана будут работать по воскресеньям
14:12, сегодня
В Челнах родился краснокнижный дельфиненок
13:58, сегодня
Рустам Минниханов рассказал, что откроют в Татарстане на следующем этапе снятия ограничений
13:40, сегодня
Fitch Ratings повысило кредитный рейтинг Tele2 до уровня «BBB-» со стабильным прогнозом
13:29, сегодня
В Казани от коронавируса скончался пенсионер, в оперштабе рассказали подробности
13:20, сегодня
Билайн запускает безлимитный интернет в поездках по стране в сетях любых операторов
13:12, сегодня
Марат Садыков опроверг слухи о высокой смертности от коронавируса в Челнах
12:42, сегодня
В Татарстане выявлено 39 новых случаев коронавируса, треть заболевших в больнице, умер 12-й пациент
12:24, сегодня
Тимур Батрутдинов впервые после участия в шоу «План Б» рассказал о своей личной жизни
12:20, сегодня
В Татарстане за похищение человека разыскивают участника ОПГ «Квартала»
11:10, сегодня
Банк «Открытие» снизил ставку по ипотеке с господдержкой до 5,99% годовых
10:41, сегодня
В Казани женщина с ножевым ранением прислала соседу кровавые фото и просьбу о помощи
10:11, сегодня
В Татарстане самолет приземлился на проезжую часть
10:00, сегодня
«Жизнь удалась»: Эрик Гафаров выкладывает свежие фото в Инсте
09:30, сегодня
Стало известно, кто виноват в пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»
09:23, сегодня
ВТБ в Татарстане подписал соглашения под 2 % более чем на 1 млрд руб. по программе поддержки бизнеса
09:00, сегодня
Авто и алкоголь несовместимы: в Альметьевске пьяная женщина села за руль
08:30, сегодня
От коронавируса в Челнах умер замначальника отделения ГИБДД
08:26, сегодня
Ученые сделали прорыв в лечении коронавируса
08:00, сегодня
Челнинцу с признаками COVID-19 прописали арбидол и активированный уголь
07:30, сегодня
«Кого хоронят в спецкостюмах тогда?»
19:35, 16.06.2020
Следком проводит проверку из-за ранения девочки на детской площадке в Челнах
19:15, 16.06.2020
Главное за день в Татарстане: более 4 тысяч случаев COVID-19, волнения мигрантов и кошмары врачей
18:42, 16.06.2020
В Казани появится шесть новых парковых пространств
18:17, 16.06.2020
Наиль Магдеев заявил, что в Челнах точно не будет Сабантуя
17:58, 16.06.2020
Билайн и владельцы недвижимости будут совместно развивать LTE сеть в Татарстане
17:35, 16.06.2020
В Казани дебошир ударил кондуктора в челюсть и порвал ему майку за просьбу надеть перчатки и маску
17:04, 16.06.2020
В России продлили срок пребывания в стране для мигрантов. Ранее он истекал 15 июня
16:47, 16.06.2020
«Ситуация непростая»: Наиль Магдеев прокомментировал заболеваемость коронавирусом в Челнах
16:14, 16.06.2020
На двух улицах Казани разрешат ездить со скоростью 80 километров в час
16:13, 16.06.2020
Абоненты Tele2 могут купить смартфоны Huawei со скидкой
16:00, 16.06.2020
Границы Казани могут расширить. В состав города предлагают включить несколько земельных участков
15:07, 16.06.2020
Число случаев коронавируса в Татарстане перевалило за четыре тысячи. За сутки прибавилось 43
14:09, 16.06.2020
«Октоберфест намечается»: под Казанью опрокинулась фура с пивом
13:52, 16.06.2020
Житель Челнов нашел мертвым своего двухмесячного ребенка
12:38, 16.06.2020
ВТБ запустил подсказки для переводов в другие банки через СБП
12:26, 16.06.2020
Полицейские Казани нашли мужчину, который посадил за руль годовалого ребенка
11:35, 16.06.2020
Банк «Открытие»:более 70% жителей ПФО намерены искать дополнительный источник дохода после карантина
11:30, 16.06.2020
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
11:16, 16.06.2020
В одной из квартир Челнов нашли труп женщины с разбитым лицом
10:37, 16.06.2020
Татарстанцы могут получить по две «путинские» выплаты на одного ребенка. Есть одно условие
10:35, 16.06.2020
В Казань вывозным рейсом прибыли россияне из Армении и Турции
10:19, 16.06.2020
Казанец украл у матери телевизор, чтобы купить алкоголь
10:00, 16.06.2020
В МЦ «Нур» поселилась гигантская мышь
09:54, 16.06.2020
В казанском парке ребенок упал в овраг с велосипеда
09:30, 16.06.2020
«Мы в ужасе от того, что происходит»: у челнинских медиков сдают нервы
09:27, 16.06.2020
Соцсети: в Казани полицейский автомобиль перевернулся после столкновения с иномаркой
09:00, 16.06.2020
В Челнах в сети алкомаркетов не выплачивают зарплату
08:30, 16.06.2020
Челнинский суд – лидер в стране по количеству «коронавирусных приговоров»
08:00, 16.06.2020
В Нижнекамске полуголая женщина отвлекает водителей
07:30, 16.06.2020
И площадки есть, и скейт парк, и экстрим-зона, а парковки нет
06:45, 16.06.2020
Стала известна предварительная дата проведения Сабантуя
21:40, 15.06.2020
Если вы думаете, что уже все знаете о коронавирусе, этот тест докажет обратное. Сможете пройти?
19:53, 15.06.2020
В одном из кафе Казани «на десерт» приносят поправки в Конституцию
18:52, 15.06.2020
В Казани прокуратура завершила проверку по поводу детских дворовых «разборок» с ножом и палками
18:42, 15.06.2020
Из Нижнекамска откроют авиарейсы в Геленджик. Известна стоимость билетов
17:46, 15.06.2020
В Казани из-за неосторожного обращения с огнем сегодня горела девятиэтажка
17:22, 15.06.2020
В Казани у мамы с коронавирусом родились двойняшки с врожденной пневмонией
16:57, 15.06.2020
Tele2 разыграет 2,1 млн рублей на турнире по мобильному киберспорту
16:57, 15.06.2020
Жителям Татарстана обещают 250 тысяч за помощь в поимке убийцы и опознании жертвы
15:55, 15.06.2020
Зоя Бербер рассказала о съемках сериала «Проект »Анна Николаевна"!
14:56, 15.06.2020
В Татарстане при пожаре погибла женщина. Спасатели не могли проникнуть в помещение
14:26, 15.06.2020
В Татарстане мужчина не заплатил штраф и получил пять суток ареста
14:15, 15.06.2020
Из Казани откроют авиарейс в Геленджик. Полеты начнутся с 4 июля
13:59, 15.06.2020
Предстоящая неделя в Татарстане ожидается теплой
13:10, 15.06.2020
В Казани после вмешательства прокуратуры предприятие выплатило сотрудникам зарплату за полгода
12:57, 15.06.2020
В части домов Вахитовского района Казани почти сутки не будет воды
12:02, 15.06.2020
В Татарстане на 15 июня коронавирусом болеет более тысячи человек, за сутки прибавилось 44 случая
11:54, 15.06.2020
В Волгограде задержали подростка, который делал «Коктейли Молотова». Он готовился взорвать школу
11:31, 15.06.2020
В Татарстане мужчины избили товарища санками и скамейкой
11:14, 15.06.2020
В Татарстане МФЦ начали работу без предварительной записи
10:43, 15.06.2020
«Ждите звонка из ГИБДД»: в Казани засняли парней, которые катались на крыше машины
09:29, 15.06.2020
Ростехнадзор будет расследовать причины взрыва на газораспределительной станции в Казани
09:10, 15.06.2020
ВТБ открыл универсальный офис в Набережных Челнах
20:44, 14.06.2020
Новые меры: теперь казанские гостиницы будут отчитываться, если заселяют неженатые пары
19:26, 14.06.2020
Только один внук выжил: бабушка боится освобождения зятя, который убил ее дочь и двоих внуков
18:26, 14.06.2020
Дистанция не соблюдается: в Казани более 50 человек выстроились в очередь в зоопарк
Фото ProKazan.ru

«Нагнуть хотят все, помочь - никто»: жительница Казани расследует дело об обмане на 4 миллиона

17.06.2020, 17:50 186 0 prokazan.ru
Жительница Казани стала жертвой мошенников

В период пандемии большинству организаций для осуществления своей деятельности потребовалось усилить меры соблюдения безопасности. Пунктом номер один стало использование одноразовых перчаток. Появилось огромное количество сайтов, которые стали предлагать гражданам товары и услуги, актуальные в условиях распространения коронавирусной инфекции. Однако среди них увеличилось и количество мошенников.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с теми, кто уже попал в руки аферистов и теперь пытается добиться от властей рассмотрения своего дела.

Ольга (имя изменено), индивидуальный предприниматель из Казани, стала жертвой мошенников еще в апреле. Псевдоорганизация «Альянс» пообещала предоставить ей одноразовые перчатки на сумму более 800 тысяч рублей, но женщина так и не дождалась товара. Дело заведено, только суд не идет: компания продолжает свою деятельность.

На данный момент пострадало более 20 человек из разных регионов страны. Общая сумма мошенничества уже превысила 4 миллиона рублей. Попытки Ольги обратиться за помощью в служебные органы терпят неудачи, и, кажется, дело ведут уже сами пострадавшие.

Расскажите, с чего все началось?

Началось все достаточно банально: в апреле, когда коронавирус прочно вошел в нашу жизнь, я искала поставщика одноразовой продукции. Нужны были нитриловые, виниловые перчатки, так как мои магазины обслуживают бьюти-сферы.

Выбрала компанию «Альянс». Они достаточно известны в своей области. К тому же они предложили низкие цены. Когда все организации на волне спроса выдвигают прайс в 900 рублей за упаковку, «Альянс» предлагает 300 (ранее средняя цена перчаток – 250 рублей за упаковку – прим. ред.) Мы не хотели повышения цен для наших клиентов, поэтому сделали заказ сразу на сумму более 800 тысяч рублей.

Были ли подозрения, что вас тогда обманывают?

Подозрений не было, все как обычно. Компания подтвердила наличие товара, выставила счет на оплату. Мы перечислили необходимую сумму и стали ждать. Через пару дней после оплаты решили выяснить, отправили ли груз, однако компания не вышла с нами на связь. Тогда я попробовала сделать дозаказ продукции. Они ответили и, более того, заказ приняли. То есть они продолжают принимать новые заявки, но где мой груз – сказать не могут! Тогда я и поняла, что меня кинули.

Сразу обратились в полицию?

Нет, сначала решила убедиться, что действительно попала к мошенникам. Стала искать подробную информацию. Тогда и увидела официальный сайт компании. То есть те, кому я оплачивала, работали из Москвы, а официальный «Альянс» находится в Санкт-Петербурге. У них в шапке профиля теперь есть информация, что они единственные дистрибьюторы в стране и ни в каких других городах у них представительства нет.

«О лже-сайте нам рассказали наши клиенты в конце апреля. После этого мы разместили предупреждение, разослали всем действующим клиентам информацию о возможных мошеннических действиях и подали заявления в Роскомнадзор и МВД. Наши заявления находятся на рассмотрении с 25 апреля 2020 года. Последнее сообщение от МВД гласило, что рассмотрение нашего обращения передано в Москву», -  комментирует ситуацию пострадавшая компания «Альянс» из Санкт-Петербурга. Они, как и Ольга, обратились к органам власти, чтобы возбудить против мошенников уголовное дело.

После того, как вы обратились в МВД и там завели уголовное дело, вы продолжили искать информацию самостоятельно?

Да, нам удалось узнать многое. Мы делали запрос в официальный «Альянс» с просьбой предоставить нам информацию о пострадавших. Так появилась «Болтушка» - наш общий чат. Оказалось, что все столкнувшиеся с мошенниками организации из разных регионов России. Их уже более 20, и общая сумма ущерба уже превышает 4 миллиона рублей.

Нам удалось выяснить, что мошенники создали зеркальный сайт, полностью скопировав внешний вид «Альянса». Изменили только адрес. Визуально этот сайт никаким образом не отличается от оригинала и не вызывает подозрений. Мы даже выяснили, кто является генеральным директором этого псевдобизнеса, у нас есть данные о расчетных счетах, которые были ими открыты. Мы писали с разных электронных почт под видом клиентов и постепенно собирали о них всю информацию. Они и по сегодняшний день выставляют новые счета на оплату.

Результат был?

Нам удалось «попросить» несколько банков заморозить их расчетные счета. Я лично писала заявление и остальные потерпевшие тоже. Нам удалось приостановить это на какой-то срок. Но насколько –  было неизвестно. Пару дней назад я наткнулась на рекламу «Альянса» в сети, то есть они продолжают активно вести свою деятельность и обманывать людей. Я знаю это, потому что официальный «Альянс» не занимается вопросами рекламы.

Почему не стали полагаться на органы власти и продолжили самостоятельно искать информацию?

Смотрите, мы обращались в Центробанк, в налоговую службу, в Роспотребнадзор. Нам везде сказали: «Это не в нашей компетенции. Все вопросы тут к МВД». Я пришла в МВД с ходатайством о дополнительном допросе, поскольку к тому времени нам удалось найти достаточно много новой информации. Мы даже знали, кто сдает в аренду помещение для всей этой деятельности вплоть до ФИО и номера телефона, знали главного бухгалтера этой компании. Все это было указано в ходатайстве. Но, когда я пришла к следователю с этой информацией, он мне сказал: «Вы предоставляете мне слишком много информации. Мне просто некогда этим всем заниматься».

«22 мая мы подали заявление. На другой день позвонили и спросили, не получила ли я все-таки заказ. Больше никакой инициативы от служб не было. Я несколько раз звонила в МВД своего района. Мне сказали, что дело передали в уголовный розыск, и дали номер телефона, который не отвечает. Я пыталась звонить еще, но отвечали то же самое», - рассказывает Наталья Белых из Волгограда. Ее ущерб от рук мошенников составил 74 тысячи рублей.

«В определенный момент после открытия уголовного дела со мной связались из отдела по борьбе с киберпреступностью управления Южного округа в Москве, которое курирует уже непосредственно наш отдел полиции. После дело они, похоже, вернули обратно в местный отдел. Я с ними бок о бок не работаю, все шаги, которые они предпринимают, мне неизвестны», -  отмечает Антон Тихомиров из Москвы. Как и Ольга, он потерял более 800 тысяч рублей.

Елена Астахова из Уфы в числе многих по делу фальшивого «Альянса», пытается привлечь внимание служб. Из-за махинаций псевдобизнеса она потеряла 301 тысячу рублей. На заявление, поданное 13 мая в отдел полиции МВД, Елене до сих пор не ответили. Она записала видео перед отделением полиции МВД, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов.

Ольга, вы в прокуратуру тоже обращались?

Да, отправляла эти же данные. Прокурор мне сказал, что они в эту ситуацию вмешиваться не могут, поскольку этим должны заниматься органы МВД, а МВД ничего не делают. Скорее всего, они тянут время, чтобы потом сказать: «Извините, срок на исходе, мы ваше дело убираем в дальний темный ящик». В общем, нагнуть хотят все, а помочь никто не хочет. Так и выходит, что мы сами ведем это расследование.

Олег Стекольщиков, юрист
Олег Стекольщиков, юрист

Олег Стекольщиков, юрист с многолетним стажем, прокомментировал данную ситуацию:

«Действительно, в последнее время мошенничества через клоны сайтов набирают обороты. Поэтому начать нужно с определения номера тех, кто подтверждал заявку на заказ, установить, кому принадлежит СИМ-карта, сделать запрос на биллинг нахождения телефона в момент звонков, переговоров. Это все делают сотрудники уголовного розыска. Заставить работать полицию прокуратура не в состоянии, они сами перегружены работой. Вполне возможно, что все это провернули "сидельцы" с зоны через подставные айпи-адреса, впн-сервисы, анономайзеры. Установить виновных будет сложно, шанс 5 из 100.

Ввиду того, что в настоящее время есть большое количество потерпевших, стоит попытаться обратиться в следственный комитет России напрямую, так как у них есть возможность начать расследование резонансных дел при большом количестве потерпевших. Заставить полицию и прокуратуру возвращать деньги бесполезно, они работают строго по команде сверху. Есть смысл записаться на прием к руководителю отдела полиции или регионального управления: будут резонанс в СМИ, обращение к руководству – тогда и начнется шевеление.

Нужно обращаться с исками в суд о взыскании сумм неосновательного обогащения против получателя платежей. Если суд усмотрит в деле признаки мошенничества, то есть шанс, что он частным определением направит имеющиеся данные в полицию. К судебным запросам и представлениям особое отношение, они стоят на контроле у руководства.

Второй возможный способ - это попытаться опротестовать перевод в банке, где был исполнен денежный перевод. По банковским правилам платежных систем Visa и Mastercard клиенты банка защищены от незаконного списания денег, процедура называется чарджбэк. Существуют специальные агентства, которые ведут заявки на чарджбэк профессионально.

Не специалистам трудно заниматься этими делами, они требуют знания и время, поэтому процесс возврата денег будет долгим и сложным и, возможно, не принесет ожидаемого результата».

Мы направили запрос в прокуратуру для разъяснения сложившейся ситуации и получили следующий комментарий:  “Руководству было направлено на резолюцию, срок ответа составит 7 суток”. К сожалению, спустя неделю мы все еще не получили расширенный комментарий по делу, поэтому решили опубликовать материал в прежнем виде. Как только комментарий поступит в редакцию, мы его опубликуем.

Как стало известно днем ранее, уголовное дело настоящей компании “Альянс” в Санкт-Петербурге против скопировавших их сайт мошенников, ушло в архив. “Нарушений законодательства не выявлено”, - гласит постановление УМВД. За это время также мошенники создали второй сайт для своих махинаций, и количество людей в чате пострадавших Ольги “Болтушка” значительно увеличилось.

Суд Деньги Интервью Бизнес Экономика Предприятия Казани Жалобы Люди в городе Татарстан Казань
подписывайся на наши соц.сети

читайте также:

Ученый из КФУ оценил риски заразиться малярией в Татарстане
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
У новой инфекционной больницы в Казани уже возведены все четыре этажа
«Жизнь удалась»: Эрик Гафаров выкладывает свежие фото в Инсте
В Казани мужчина погиб при пожаре в собственной квартире
Дежурные врачи в поликлиниках Татарстана будут работать по воскресеньям
Рустам Минниханов рассказал, что откроют в Татарстане на следующем этапе снятия ограничений
В Казани от коронавируса скончался пенсионер, в оперштабе рассказали подробности
В Татарстане выявлено 39 новых случаев коронавируса, треть заболевших в больнице, умер 12-й пациент
В Татарстане за похищение человека разыскивают участника ОПГ «Квартала»
В Казани женщина с ножевым ранением прислала соседу кровавые фото и просьбу о помощи
В Татарстане самолет приземлился на проезжую часть
Главное за день в Татарстане: более 4 тысяч случаев COVID-19, волнения мигрантов и кошмары врачей
В Казани появится шесть новых парковых пространств
В Казани дебошир ударил кондуктора в челюсть и порвал ему майку за просьбу надеть перчатки и маску
Границы Казани могут расширить. В состав города предлагают включить несколько земельных участков
Число случаев коронавируса в Татарстане перевалило за четыре тысячи. За сутки прибавилось 43
«Октоберфест намечается»: под Казанью опрокинулась фура с пивом
Полицейские Казани нашли мужчину, который посадил за руль годовалого ребенка
“Разве мы виноваты?”: как регистрация иностранцев в Казани переросла в беспорядки с участием полиции
Татарстанцы могут получить по две «путинские» выплаты на одного ребенка. Есть одно условие
В Казань вывозным рейсом прибыли россияне из Армении и Турции
Показать больше...

комментарии

Нет комментариев к данной публикации

добавить комментарий:

Внимание! Правилами сайта запрещается использовать мат и высказываться оскорбительно по отношению к другим людям

или авторизуйтесь

:-);-):-(:-D:-P=-D8'-(>-(;-|8-*(!)(?)8-|%-8B-|>:>
  Допускаются теги <b>, <i>, <u>, <p> и ссылки http://youtube.com/watch?v=VIDEO
Прикрепите фотографии (jpg, gif и png)
Внимание! Совершая любые действия на сайте, вы принимаете условия «Cоглашения» и соглашаетесь с «Политикой защиты и обработки персональных данных»
подписывайся!

Новости РОССИИ

15:22, сегодня
Российские эксперты объяснили, почему каждый пятый тест на коронавирус в мире дает ложный результат
11:12, сегодня
В России предложили ввести новое пособие для родителей-одиночек
15:43, 16.06.2020
Россияне согласны сократить новогодние каникулы в 2021 году из-за самоизоляции
07:15, 15.06.2020
Журналисты посчитали, сколько зарабатывал Ефремов
07:25, 14.06.2020
В России с 1 июля пенсионерам повысят пенсии, но есть ряд условий
16:07, 13.06.2020
Россияне смогут получать пособия и выплаты без справок
14:16, 12.06.2020
Ученые обнаружили новый неожиданный симптом коронавируса
16:50, 11.06.2020
Российские школьники получат аттестаты без сдачи экзаменов
10:15, 10.06.2020
Вынужденный отдых: персонал аэропорта Бегишево отправили в простой
07:31, 10.06.2020
Нападающий ФК «КАМАЗ» Давид Караев покидает клуб
07:02, 10.06.2020
Актера Ефремова отправили под домашний арест
08:01, 09.06.2020
ВОЗ сообщила о возможном росте числа зараженных коронавирусом
07:47, 09.06.2020
Кадыров поможет женихам выкупить невест
13:17, 08.06.2020
Россиянам предложили платить 150 рублей за час работы
17:20, 07.06.2020
МЧС РФ отклонило предложение США о помощи в Норильске
12:23, 06.06.2020
В «Вечернем Урганте» показали пародию на рекламу в поддержку поправок в Конституцию
17:35, 05.06.2020
Роскачество признало водку самым безопасным в России продуктом
12:08, 04.06.2020
К Земле приближается астероид, который способен уничтожить территорию размером с Татарстан
19:41, 03.06.2020
Путин согласился ввести режим ЧС федерального характера из-за разлива нефти в Норильске
13:24, 01.06.2020
Кабмин РФ не поддержал законопроект о пособиях домохозяйкам
15:09, 31.05.2020
В Нижегородской области женщина родила у подъезда, не дождавшись скорой помощи
12:23, 30.05.2020
В России предлагают штрафовать за отказ от обязательных прививок
18:10, 29.05.2020
В Кирове произошло массовое заражение COVID-19 в детском саду
17:30, 29.05.2020
Роспотребнадзор разрешил футбольным болельщикам посещать матчи
12:30, 29.05.2020
Россия предложила ВОЗ сразу восемь видов вакцин от COVID-19
08:30, 29.05.2020
Часть курортов Краснодарского края начнет принимать россиян с 7 июня
15:04, 28.05.2020
В РЖД отменили рассадку пассажиров с социальной дистанцией
13:30, 28.05.2020
Четверть опрошенных россиян считают коронавирус выдумкой
11:10, 28.05.2020
«Это нежелание оглянуться вокруг себя»: Песков прокомментировал неверие россиян в коронавирус
17:50, 27.05.2020
Кремль отреагировал на иск экс-главы Чувашии, направленный Владимиру Путину
13:30, 27.05.2020
Ученые выявили новый путь заражения коронавирусом
11:10, 27.05.2020
«Я тоже от этого запаха проснулся»: в Челнах люди задыхаются по ночам
10:20, 27.05.2020
«Это делают сами работники кладбищ»: В Челнах во время карантина на кладбище мародеры украли ограды
09:43, 27.05.2020
Экс-глава Чувашии подал в суд на Владимира Путина из-за своей отставки
08:30, 27.05.2020
В России за время пандемии увеличилось количество долларовых миллиардеров
19:50, 26.05.2020
Жители России могут получить дополнительный выходной
19:10, 26.05.2020
По мнению ученых, COVID-19 осенью вспыхнет вновь
18:30, 26.05.2020
В Татарстане пройдет конкурс под эгидой Всемирного дня без табака
13:51, 26.05.2020
Жители России стали чаще умирать до выхода на пенсию
13:50, 26.05.2020
80 тысячам пенсионеров России поднимут пенсию
13:30, 26.05.2020
Молодежь Челнов примет участие в «позитивном» конкурсе блогеров
10:50, 26.05.2020
Стало известно, когда в России может начаться массовая вакцинация от COVID-19
10:30, 26.05.2020
Убивший женщину с детьми в Менделеевске предстанет перед Верховным судом РТ
17:30, 25.05.2020
Стало известно об условиях проведения ЕГЭ в условиях эпидемии коронавируса
15:10, 25.05.2020
В Правительстве России высказались по поводу поездок за границу в этом году
20:30, 24.05.2020
В Минздраве РФ рассказали, когда закончатся исследование лекарства от COVID-19
15:52, 24.05.2020
«Угнетал запах трупов»: в Башкирии медиков заперли в морге после контакта с зараженными COVID-19
13:30, 24.05.2020
Россиян, прибывших в Крым без цели, будут помещать в обсервацию за свой счет
18:11, 23.05.2020
Путин подписал закон о дистанционном голосовании через интернет
17:30, 22.05.2020
Из-за пандемии выпускные в вузах пройдут одновременно в онлайн-формате
16:10, 22.05.2020
В Подмосковье нарушителей самоизоляции будут отправлять на работы в больницы
14:50, 22.05.2020
В Москве семейной паре выписали штраф за нарушение самоизоляции из-за того, что они вышли на балкон
10:50, 22.05.2020
Министр культуры РФ рассказала, как будут работать театры и музеи после пандемии
19:10, 21.05.2020
В Москве рассказали, чем могут быть опасны люди с антителами на COVID-19
16:30, 21.05.2020
Роспотребнадзор: дети в летних лагерях смогут отдыхать без масок
13:10, 21.05.2020
В Бурятии пациенты обсерватора, прибывшие из Китая, закидали камнями медсестер
11:50, 21.05.2020
ВОЗ рассказала о возможности второй волны пандемии COVID-19
11:40, 20.05.2020
Ростуризм начнет поэтапный выход из карантина с 1 июня
15:30, 19.05.2020
Зарубежные ученые определили людей, которые невосприимчивы к COVID-19
12:10, 19.05.2020
В Саратовской области из-за COVID-19 скончался младенец