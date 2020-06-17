«Нагнуть хотят все, помочь - никто»: жительница Казани расследует дело об обмане на 4 миллиона

В период пандемии большинству организаций для осуществления своей деятельности потребовалось усилить меры соблюдения безопасности. Пунктом номер один стало использование одноразовых перчаток. Появилось огромное количество сайтов, которые стали предлагать гражданам товары и услуги, актуальные в условиях распространения коронавирусной инфекции. Однако среди них увеличилось и количество мошенников.

Корреспондент ProKazan.ru поговорил с теми, кто уже попал в руки аферистов и теперь пытается добиться от властей рассмотрения своего дела.

Ольга (имя изменено), индивидуальный предприниматель из Казани, стала жертвой мошенников еще в апреле. Псевдоорганизация «Альянс» пообещала предоставить ей одноразовые перчатки на сумму более 800 тысяч рублей, но женщина так и не дождалась товара. Дело заведено, только суд не идет: компания продолжает свою деятельность.

На данный момент пострадало более 20 человек из разных регионов страны. Общая сумма мошенничества уже превысила 4 миллиона рублей. Попытки Ольги обратиться за помощью в служебные органы терпят неудачи, и, кажется, дело ведут уже сами пострадавшие.

Расскажите, с чего все началось?

Началось все достаточно банально: в апреле, когда коронавирус прочно вошел в нашу жизнь, я искала поставщика одноразовой продукции. Нужны были нитриловые, виниловые перчатки, так как мои магазины обслуживают бьюти-сферы.

Выбрала компанию «Альянс». Они достаточно известны в своей области. К тому же они предложили низкие цены. Когда все организации на волне спроса выдвигают прайс в 900 рублей за упаковку, «Альянс» предлагает 300 (ранее средняя цена перчаток – 250 рублей за упаковку – прим. ред.) Мы не хотели повышения цен для наших клиентов, поэтому сделали заказ сразу на сумму более 800 тысяч рублей.

Были ли подозрения, что вас тогда обманывают?

Подозрений не было, все как обычно. Компания подтвердила наличие товара, выставила счет на оплату. Мы перечислили необходимую сумму и стали ждать. Через пару дней после оплаты решили выяснить, отправили ли груз, однако компания не вышла с нами на связь. Тогда я попробовала сделать дозаказ продукции. Они ответили и, более того, заказ приняли. То есть они продолжают принимать новые заявки, но где мой груз – сказать не могут! Тогда я и поняла, что меня кинули.

Сразу обратились в полицию?

Нет, сначала решила убедиться, что действительно попала к мошенникам. Стала искать подробную информацию. Тогда и увидела официальный сайт компании. То есть те, кому я оплачивала, работали из Москвы, а официальный «Альянс» находится в Санкт-Петербурге. У них в шапке профиля теперь есть информация, что они единственные дистрибьюторы в стране и ни в каких других городах у них представительства нет.

«О лже-сайте нам рассказали наши клиенты в конце апреля. После этого мы разместили предупреждение, разослали всем действующим клиентам информацию о возможных мошеннических действиях и подали заявления в Роскомнадзор и МВД. Наши заявления находятся на рассмотрении с 25 апреля 2020 года. Последнее сообщение от МВД гласило, что рассмотрение нашего обращения передано в Москву», - комментирует ситуацию пострадавшая компания «Альянс» из Санкт-Петербурга. Они, как и Ольга, обратились к органам власти, чтобы возбудить против мошенников уголовное дело.

После того, как вы обратились в МВД и там завели уголовное дело, вы продолжили искать информацию самостоятельно?

Да, нам удалось узнать многое. Мы делали запрос в официальный «Альянс» с просьбой предоставить нам информацию о пострадавших. Так появилась «Болтушка» - наш общий чат. Оказалось, что все столкнувшиеся с мошенниками организации из разных регионов России. Их уже более 20, и общая сумма ущерба уже превышает 4 миллиона рублей.

Нам удалось выяснить, что мошенники создали зеркальный сайт, полностью скопировав внешний вид «Альянса». Изменили только адрес. Визуально этот сайт никаким образом не отличается от оригинала и не вызывает подозрений. Мы даже выяснили, кто является генеральным директором этого псевдобизнеса, у нас есть данные о расчетных счетах, которые были ими открыты. Мы писали с разных электронных почт под видом клиентов и постепенно собирали о них всю информацию. Они и по сегодняшний день выставляют новые счета на оплату.

Результат был?

Нам удалось «попросить» несколько банков заморозить их расчетные счета. Я лично писала заявление и остальные потерпевшие тоже. Нам удалось приостановить это на какой-то срок. Но насколько – было неизвестно. Пару дней назад я наткнулась на рекламу «Альянса» в сети, то есть они продолжают активно вести свою деятельность и обманывать людей. Я знаю это, потому что официальный «Альянс» не занимается вопросами рекламы.

Почему не стали полагаться на органы власти и продолжили самостоятельно искать информацию?

Смотрите, мы обращались в Центробанк, в налоговую службу, в Роспотребнадзор. Нам везде сказали: «Это не в нашей компетенции. Все вопросы тут к МВД». Я пришла в МВД с ходатайством о дополнительном допросе, поскольку к тому времени нам удалось найти достаточно много новой информации. Мы даже знали, кто сдает в аренду помещение для всей этой деятельности вплоть до ФИО и номера телефона, знали главного бухгалтера этой компании. Все это было указано в ходатайстве. Но, когда я пришла к следователю с этой информацией, он мне сказал: «Вы предоставляете мне слишком много информации. Мне просто некогда этим всем заниматься».

«22 мая мы подали заявление. На другой день позвонили и спросили, не получила ли я все-таки заказ. Больше никакой инициативы от служб не было. Я несколько раз звонила в МВД своего района. Мне сказали, что дело передали в уголовный розыск, и дали номер телефона, который не отвечает. Я пыталась звонить еще, но отвечали то же самое», - рассказывает Наталья Белых из Волгограда. Ее ущерб от рук мошенников составил 74 тысячи рублей.

«В определенный момент после открытия уголовного дела со мной связались из отдела по борьбе с киберпреступностью управления Южного округа в Москве, которое курирует уже непосредственно наш отдел полиции. После дело они, похоже, вернули обратно в местный отдел. Я с ними бок о бок не работаю, все шаги, которые они предпринимают, мне неизвестны», - отмечает Антон Тихомиров из Москвы. Как и Ольга, он потерял более 800 тысяч рублей.

Елена Астахова из Уфы в числе многих по делу фальшивого «Альянса», пытается привлечь внимание служб. Из-за махинаций псевдобизнеса она потеряла 301 тысячу рублей. На заявление, поданное 13 мая в отдел полиции МВД, Елене до сих пор не ответили. Она записала видео перед отделением полиции МВД, чтобы привлечь внимание правоохранительных органов.

Ольга, вы в прокуратуру тоже обращались?

Да, отправляла эти же данные. Прокурор мне сказал, что они в эту ситуацию вмешиваться не могут, поскольку этим должны заниматься органы МВД, а МВД ничего не делают. Скорее всего, они тянут время, чтобы потом сказать: «Извините, срок на исходе, мы ваше дело убираем в дальний темный ящик». В общем, нагнуть хотят все, а помочь никто не хочет. Так и выходит, что мы сами ведем это расследование.

Олег Стекольщиков, юрист

Олег Стекольщиков, юрист с многолетним стажем, прокомментировал данную ситуацию:

«Действительно, в последнее время мошенничества через клоны сайтов набирают обороты. Поэтому начать нужно с определения номера тех, кто подтверждал заявку на заказ, установить, кому принадлежит СИМ-карта, сделать запрос на биллинг нахождения телефона в момент звонков, переговоров. Это все делают сотрудники уголовного розыска. Заставить работать полицию прокуратура не в состоянии, они сами перегружены работой. Вполне возможно, что все это провернули "сидельцы" с зоны через подставные айпи-адреса, впн-сервисы, анономайзеры. Установить виновных будет сложно, шанс 5 из 100.

Ввиду того, что в настоящее время есть большое количество потерпевших, стоит попытаться обратиться в следственный комитет России напрямую, так как у них есть возможность начать расследование резонансных дел при большом количестве потерпевших. Заставить полицию и прокуратуру возвращать деньги бесполезно, они работают строго по команде сверху. Есть смысл записаться на прием к руководителю отдела полиции или регионального управления: будут резонанс в СМИ, обращение к руководству – тогда и начнется шевеление.

Нужно обращаться с исками в суд о взыскании сумм неосновательного обогащения против получателя платежей. Если суд усмотрит в деле признаки мошенничества, то есть шанс, что он частным определением направит имеющиеся данные в полицию. К судебным запросам и представлениям особое отношение, они стоят на контроле у руководства.

Второй возможный способ - это попытаться опротестовать перевод в банке, где был исполнен денежный перевод. По банковским правилам платежных систем Visa и Mastercard клиенты банка защищены от незаконного списания денег, процедура называется чарджбэк. Существуют специальные агентства, которые ведут заявки на чарджбэк профессионально.

Не специалистам трудно заниматься этими делами, они требуют знания и время, поэтому процесс возврата денег будет долгим и сложным и, возможно, не принесет ожидаемого результата».

Мы направили запрос в прокуратуру для разъяснения сложившейся ситуации и получили следующий комментарий: “Руководству было направлено на резолюцию, срок ответа составит 7 суток”. К сожалению, спустя неделю мы все еще не получили расширенный комментарий по делу, поэтому решили опубликовать материал в прежнем виде. Как только комментарий поступит в редакцию, мы его опубликуем.

Как стало известно днем ранее, уголовное дело настоящей компании “Альянс” в Санкт-Петербурге против скопировавших их сайт мошенников, ушло в архив. “Нарушений законодательства не выявлено”, - гласит постановление УМВД. За это время также мошенники создали второй сайт для своих махинаций, и количество людей в чате пострадавших Ольги “Болтушка” значительно увеличилось.