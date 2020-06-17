В Татарстане дежурные врачи поликлиник начнут работать по воскресеньям, также жителям республики будет доступна запись к участковому терапевту на портале госуслуг. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Марат Садыков.

"Теперь дежурный медперсонал будет работать как по субботам, так и по воскресеньям. По поручению главы республики Рустама Минниханова наше министерство готовит соответствующий приказ", - пояснил Садыков.

Также он рассказал, что сейчас рассматриваем возможность сделать режим работы дежурных врачей поликлиник в выходные дни круглосуточным. Уже в ближайшие дни у татарстанцев появится возможность записаться на прием к участковым через портал госуслуг.