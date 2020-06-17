В Татарстане в розыск объявлен участник ОПГ "Квартала" Цатурян Вагинак Арамович, 1991 года рождения, кличка "Ваха". По данным МВД РТ, он участвовал в похищении человека.

В ведомстве рассказали: зимой 2020 года к казанскому бизнесмену обратился его знакомый – участник группировки "Квартала" и попросил предоставить ему свой автомобиль "Мерседес" для совершения серии "автоподстав", тем самым, заработать на страховых выплатах.

Потерпевший изначально согласился, однако позже исполнять обещание не стал, и "заложил" машину в автоломбард. Злоумышленника данная ситуация не устроила, и он начал требовать с предпринимателя исполнить данное ранее обещание или дать ему полмиллиона рублей. При этом злоумышленник сначала на словах угрожал жизни и здоровью потерпевшего, а позже перешел к действиям.

Так, 4 апреля 2020 года на автомойку предпринимателя приехали члены ОПГ и начали его избивать. После этого закрыли мужчину в багажнике автомобиля, на котором приехали, и увезли в неизвестном направлении. Остановившись на другом конце города, злоумышленники вытащили "должника" на улицу и снова стали бить. Орудием преступления были баллонный ключ от автомобиля, стеклянная бутылка из-под пива и кирпич. В завершении фигуранты решили переехать тело потерпевшего на автомашине, однако тот успел увернуться и скатился по склону к реке.

Потерпевший все это время кричал и просил о помощи. Его услышали жители близлежащего дома и стали кричать в ответ, что вызовут полицию. Злоумышленники, испугавшись, сбежали. Через некоторое время потерпевший смог выкарабкаться из оврага. Прохожие вызвали ему скорую помощь и полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статьям "Похищение" и "Разбой", уже задержаны трое из четверых фигурантов преступления, все они участники ОПГ "Квартала", мужчины заключены под домашний арест. Сейчас полицейские ищут четвертого подозреваемого.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о местонахождении данного человека, просят сообщить по телефонам 02, 112, 8(843) 291-20-71.