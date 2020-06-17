В Татарстане зафиксирована 12-я смерть от COVID-19. Скончался казанец 1941 года рождения, сообщают в оперштабе РТ.

Мужчина находился на стационарном лечении во временном инфекционном госпитале на базе Госпиталя для ветеранов войн с 27 мая. В связи с тяжестью состояния вследствие коронавирусной инфекции, осложненной внебольничной двусторонней интерстициальной пневмонией с тяжелым течением пациент был переведен в отделение реанимации.

Несмотря на проводимую интенсивную терапию состояние пациента прогрессивно ухудшалось. 30 мая констатирована смерть в результате остановки сердечной деятельности. ⠀ Для установки причины смерти была проведена патолого-анатомическая экспертиза. Вирус идентифицирован.

Напомним, ранее корреспондент ProKazan.ru посчитал, через какое время смерти от коронавируса в Татарстане попадали в статистику.