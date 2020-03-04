В Казани вдвое снизилось число погибших в авариях с участием общественного транспорта

За 2019 год в столице Татарстана вдвое снизилось число погибших и на 10% - пострадавших в авариях с участием общественного транспорта. Об этом сообщили в Комитете по транспорту Казани.

В целом аварий с участием автобусов, троллейбусов и трамваев, по данным Комитета, по сравнению с 2018 годом стало меньше на 14%. По-прежнему большая часть таких ДТП - это падения пассажиров в салонах транспортных средств, большинство из которых происходят в районе остановок или при движении по выделенным полосам. В данных ситуациях водители вынуждены применять экстренное торможение, чтобы избежать столкновения с другими участниками дорожного движения.

Комитетом по транспорту регулярно направляются письма в отдел ГИБДД с фотоматериалами о нарушениях ПДД казанцами за рулем личного транспорта для принятия оперативных мер.

Напомним, что в ноябре 2019 года в Казани трамвай насмерть сбил пенсионерку, при столкновении троллейбусов пострадало семь человек, а в сентябре пожилая женщина впала в кому после аварии с участием автобуса.