В Казани трамвай насмерть сбил человека

Смертельное ДТП с участием трамвая произошло в столице РТ вчера. Как рассказали в МВД республики, около 18:50 водитель трамвая, двигаясь по проспекту Победы со стороны Оренбургского тракта в направлении улицы Фучика, не выбрал безопасную скорость движения и напротив дома № 9А сбил женщину 1956 года рождения. Она скончалась от травм на месте ДТП.

Известно, что погибшая переходила проезжую часть в неустановленном месте слева направо по ходу движения транспортного средства.

Напомним, что вчера езду вдоль трамвайных путей устроила блогер из Казани. Она похвасталась своим поступком в Инстаграме.