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«Т2 Карта» заработала во всех регионах

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Т2, российский оператор мобильной связи, масшта...

Источник фото: Shutterstock (автор Sergii Kozii)

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Т2, российский оператор мобильной связи, масштабировал «Т2 Карту» на все регионы присутствия компании. «Т2 Карта» – это первый платежный продукт оператора, который позволяет совершать повседневные покупки и транзакции, а также получать кешбэк бонусными рублями по ставке до 13% годовых.

В сентябре Т2 запустил собственный платежный инструмент с виртуальной картой МИР – «Т2 Карту». На начальном этапе решение запустили на 11 регионов присутствия компании, сегодня «Т2 Карта» стала доступна всем клиентам оператора. Держатели получают возможность оплачивать услуги мобильной связи со скидкой 30%, а также осуществлять переводы средств в любые банки через Систему быстрых платежей. Техническим партнером продукта стала финтех-компания Paygine.

Т2 также предлагает программу лояльности к «Т2 Карте» в виде кешбэка бонусными рублями по ставке до 13% годовых. Бонус конвертируется в обычные рубли, его можно использовать для реальных трат как в Т2, так и за контуром оператора.

Оформить карту могут исключительно абоненты Т2 – совершеннолетние резиденты РФ, по одной карте на одного клиента. Предельные суммы для хранения средств, а также лимиты на операции по покупкам и переводам зависят от уровня идентификации пользователя.

Елизавета Гусева, директор по развитию финансовых и инновационных сервисов Т2:
«Мы поэтапно трансформируемся из классического телеком-оператора в полноценного финансового партнера для наших клиентов. Сегодня Т2 готов представить абонентам диджитальную карту и кошелек с возможностью хранения средств и получения процентов на остаток. В «Т2 Карте» объединены связь и финансы – при оплате тарифа с новой карты клиент получает скидку 30% на связь».

Кирилл Радченко, генеральный директор финтех-компании Paygine:
«Масштабирование с 11 регионов на всю абонентскую базу – главный экзамен для платежной инфраструктуры, и продукт его прошел. Мы изначально строили решение так, чтобы нагрузка федерального оператора не требовала перестройки на каждом этапе роста. Для рынка это хороший сигнал: небанковской компании не нужно становиться банком, чтобы запустить финансовый продукт на десятки миллионов клиентов, достаточно взять банковскую инфраструктуру как сервис (BaaS)».

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