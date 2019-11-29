В Казани столкнулись троллейбусы. Пострадало 7 человек

Накануне вечером на улице Фучика произошла авария с участием двух троллейбусов. Как рассказали в ГИБДД Казани, 25-летний водитель троллейбуса маршрута № 9 напротив дома № 106, по предварительным данным, не выбрал безопасную дистанцию и наехал на стоящий троллейбус маршрута № 12 под управлением 60-летнего водителя.

От удара второй троллейбус отбросило на световую опору. В результате ДТП пострадали семеро пассажиров, четверо в троллейбусе №9: женщины от 25 до 61 года получили раны и ушибы, и трое в троллейбусе №12, 13-летняя девушка, 68-летняя пенсионерка и 18-летний парень. Все они также отделались гематомами.