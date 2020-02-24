В Республиканской клинической инфекционной больнице рассказали о состоянии пассажиров, доставленных в Казань с лайнера Diamond Princess. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента РТ.

"Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех — хорошее", - сообщил главврач больницы Марат Гатауллин.

Также он заявил, что госпитализированным гражданам созданы комфортные условия, за их состоянием следят медики, здоровье которых, в свою очередь, тоже находится под контролем, а блок с боксами охраняют Росгвардейцы.

Напомним, что вчера в Казань с борта лайнера прибыли восемь человек, у троих диагностировали коронавирус.