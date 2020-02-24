В Республиканской клинической инфекционной больнице рассказали о состоянии пассажиров, доставленных в Казань с лайнера Diamond Princess. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-службу президента РТ.
"Если говорить о состоянии здоровья восьми поступивших в нашу больницу, то повышения температуры не зафиксировано, катаральных проявлений нет. Ведется ежедневный лабораторный контроль. Состояние всех — хорошее", - сообщил главврач больницы Марат Гатауллин.
Также он заявил, что госпитализированным гражданам созданы комфортные условия, за их состоянием следят медики, здоровье которых, в свою очередь, тоже находится под контролем, а блок с боксами охраняют Росгвардейцы.
Напомним, что вчера в Казань с борта лайнера прибыли восемь человек, у троих диагностировали коронавирус.
комментарии
молчи.
ну кто у нас главный в казани? миннеханов??ну думаю его за мошонку повесят в будущем а его талию на кол посадят вагиной
И карантин должен быть по последним данным 40 дней, как минимум.
Слов просто нет!
И карантин должен быть по последним данным 40 дней, как минимум.
Слов просто нет!
молчи. если жить хочешь скоро вас вашу власть вешать будем