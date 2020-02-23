У троих эвакуированных в Казань россиян диагностировали коронавирус

У троих из восьми эвакуированных в Казань россиян с круизного лайнера Diamond Princess диагностирован коронавирус, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя правительства РФ Татьяну Голикову. В настоящее время их состояние не вызывает опасений.

Напомним, все прибывшие пробудут на 14-дневном карантине в казанской инфекционной больнице. Вместе с ними в специальных боксах будут жить врачи, медсестры и санитарки. Весь блок, где расположены специальные боксы, охраняет Росгвардия.

«Сегодня ночью специальным бортом МЧС РФ доставлены в Казань 8 граждан РФ, которые чувствуют себя хорошо, повышенной температуры нет ни у кого, жалоб нет, состояние удовлетворительное», — сообщила глава Роспотребнадзора РФ Анна Попова.