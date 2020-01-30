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Фото ProKazan.ru

Снежный апокалипсис в Казани: фоторепортаж с улиц города

Cегодня, 17:49 141 4 Автор: prokazan.ru
Как столица РТ справляется с долгожданными осадками

На прошлой неделе метеорологи Казани обсудили изменения климата в Татарстане, последствия бесснежной "еврозимы" и сообщили прогноз погоды на конец сезона. Ученые сказали, что выше нормы снежный покров этой зимой уже не будет.

Однако осадки предсказать сложнее, чем температуру. И вот всего за пару дней столицу РТ завалило снегом, можно сказать, наступила настоящая зима.

Как в Казани справляются со снегом, какие дворы еще не успели убрать, а какие улицы города являются образцово-показательными — в материале ProKazan.ru.

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 2475 тонн снега, сообщает мэрия Казани. Работы по уборке снега продолжаются, но еще не все улицы успели очистить.

Тротуар по улице Дружбы, как видно на фотографии, отчаянно нуждается в уборке.

Фото ProKazan.ru

В этом же районе, на Попова, пешеходы сами вытоптали себе дорожку. 

Фото ProKazan.ru

В центре города улицы выглядят довольно ухоженными. 

Фото: ProKazan.ru

Дорожные рабочие на улице профессора Нужина старательно убирают снег.

Фото: ProKazan.ru

На сайте мэрии Казани сообщается, что за сутки используется огромное количество противогололедных материалов, в том числе около сотни тонн реагента и около тысячи тонн пескосоляной смеси. На снимке виден только девственный снег. Возможно, данный участок тротуара не нуждается в использовании подобных материалов.

Фото: ProKazan.ru

У КФУ тоже очень чисто.

Фото: ProKazan.ru

Все благодаря добросовестному труду рабочих. 

Фото ProKazan.ru

 Вот так улица Кремлевская выглядит ближе к своему концу.

Фото: ProKazan.ru

А вот начало улицы, где располагается мэрия Казани.

Фото: ProKazan.ru

Кажется, будто Муса Джалиль пустил слезу.

Фото: ProKazan.ru

А вот женщина - дорожный рабочий. Убирать улицы возле Кремля - центра притяжения всех туристов Татарстана очень ответственно.

Фото: ProKazan.ru

А за поворотом внезапно оказалась заваленная снегом дорожка.

Фото: ProKazan.ru

Баумана убирает "тяжелая артиллерия".

Фото: ProKazan.ru

В результате уборки образуются снежные кучки.

Фото: ProKazan.ru

Лягушек на главной туристической улице города припорошило снегом. Они обратили свои головы к небу, недоумевая, что за белый пух на них падает. Сколько себя помню, на зиму фонтаны на Баумана закрывали специальными куполами.

Фото: ProKazan.ru

Скользкие ступени перехода у "Кольца" тоже завалило снегом.

Фото: ProKazan.ru

На Петербургскую с утра приехала специальная техника.

Фото: ProKazan.ru

Вот так выглядела Площадь Восстания утром.

Фото: ProKazan.ru

В районе улицы Патриса Лумумбы дворы сегодня не убирают.

Фото: ProKazan.ru

Фото: ProKazan.ru

На Сибирском тракте тротуары завалены снегом, а под ним толстый слой льда.

Фото: ProKazan.ru

Завтра в Казани ожидается метель и гололед, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Если ваш двор не очистили от снега, смело обращайтесь в управляющую компанию или оставляйте заявку на сайте "Открытая Казань". Также можно позвонить по указанным ниже телефонам.

Горячие линии по вопросам уборки снега

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы
8 (843) 555 07 96
8 (843) 519 34 06

Вахитовский и Приволжский районы
8 (843) 277 02 10
8 (843) 292 51 89

Кировский и Московский районы
8 (843) 557 76 10

Советский район
8 (843) 295 77 05

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комментарии

Горожанин
1
30 января 2020
18:01
Зато в Казани убирают вовремя.)
Горожанин
2
30 января 2020
18:06
Меня не напрягает! Всю зиму снега не было так хоть под конец дождались/ Убирают вполне сносно. У нас во дворе в этом году дворников прибавилось, алкаши ушли - утром все очищено
Горожанин
0
30 января 2020
18:15
НА третьем снимке шо за халупа одноэтажная? Ви че? Где небоскребы?
Горожанин
0
30 января 2020
19:00
Повезло вам с алкашами , какие они молодцы ,ушли они , очистив двор к утру.
В ответ на комментарий пользователя
Меня не напрягает! Всю зиму снега не было так хоть под конец дождались/ Убирают вполне сносно. У нас во дворе в этом году дворников прибавилось, алкаши ушли - утром все очищено
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Путин назвал новые правила прохождения медкомиссии чушью
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При ухудшении здоровья водителей будут лишать прав без суда
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Фотосессия руферов на крыше «Москва-Сити» закончилась дракой
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Татарстанец на буханке объездил весь земной шар