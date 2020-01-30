Снежный апокалипсис в Казани: фоторепортаж с улиц города

На прошлой неделе метеорологи Казани обсудили изменения климата в Татарстане, последствия бесснежной "еврозимы" и сообщили прогноз погоды на конец сезона. Ученые сказали, что выше нормы снежный покров этой зимой уже не будет.

Однако осадки предсказать сложнее, чем температуру. И вот всего за пару дней столицу РТ завалило снегом, можно сказать, наступила настоящая зима.

Как в Казани справляются со снегом, какие дворы еще не успели убрать, а какие улицы города являются образцово-показательными — в материале ProKazan.ru.

За минувшие сутки с улиц Казани вывезли 2475 тонн снега, сообщает мэрия Казани. Работы по уборке снега продолжаются, но еще не все улицы успели очистить.

Тротуар по улице Дружбы, как видно на фотографии, отчаянно нуждается в уборке.

Фото ProKazan.ru

В этом же районе, на Попова, пешеходы сами вытоптали себе дорожку.

Фото ProKazan.ru

В центре города улицы выглядят довольно ухоженными.

Дорожные рабочие на улице профессора Нужина старательно убирают снег.

На сайте мэрии Казани сообщается, что за сутки используется огромное количество противогололедных материалов, в том числе около сотни тонн реагента и около тысячи тонн пескосоляной смеси. На снимке виден только девственный снег. Возможно, данный участок тротуара не нуждается в использовании подобных материалов.

У КФУ тоже очень чисто.

Все благодаря добросовестному труду рабочих.

Фото ProKazan.ru

Вот так улица Кремлевская выглядит ближе к своему концу.

А вот начало улицы, где располагается мэрия Казани.

Кажется, будто Муса Джалиль пустил слезу.

А вот женщина - дорожный рабочий. Убирать улицы возле Кремля - центра притяжения всех туристов Татарстана очень ответственно.

А за поворотом внезапно оказалась заваленная снегом дорожка.

Баумана убирает "тяжелая артиллерия".

В результате уборки образуются снежные кучки.

Лягушек на главной туристической улице города припорошило снегом. Они обратили свои головы к небу, недоумевая, что за белый пух на них падает. Сколько себя помню, на зиму фонтаны на Баумана закрывали специальными куполами.

Скользкие ступени перехода у "Кольца" тоже завалило снегом.

На Петербургскую с утра приехала специальная техника.

Вот так выглядела Площадь Восстания утром.

В районе улицы Патриса Лумумбы дворы сегодня не убирают.

На Сибирском тракте тротуары завалены снегом, а под ним толстый слой льда.

Завтра в Казани ожидается метель и гололед, предупреждает Гидрометцентр РТ.

Если ваш двор не очистили от снега, смело обращайтесь в управляющую компанию или оставляйте заявку на сайте "Открытая Казань". Также можно позвонить по указанным ниже телефонам.

Горячие линии по вопросам уборки снега

Авиастроительный и Ново-Савиновский районы

8 (843) 555 07 96

8 (843) 519 34 06

Вахитовский и Приволжский районы

8 (843) 277 02 10

8 (843) 292 51 89

Кировский и Московский районы

8 (843) 557 76 10

Советский район

8 (843) 295 77 05