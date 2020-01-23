В последнее время в СМИ постоянно появляются сообщения о последствиях аномально теплого января в РТ: на Казанке тронулся лед, в зоопарке проснулись медведи, на Крещение растаял ледовый городок в Раифе.

22 января казанские метеорологи обсудили изменения климата в Татарстане.

Заведующий кафедрой метеорологии, климатологии и экологии атмосферы КФУ Юрий Переведенцев рассказал, что потепление в России связано с воздействием Атлантического океана. Океан занимает огромную часть земного шара и аккумулирует энергию, получаемую за счет антропогенного потепления:

"В этом году все идет из океана. Он имеет такое свойство: мультидекадная цикличность. Он накапливает энергию, а затем отдает ее атмосфере", - объяснил профессор.

Переведенцев подчеркнул значимость человеческого фактора для глобального потепления:

"Раньше человек не влиял на погоду, а сейчас влияет. За счет антропогенной деятельности в климатическую систему поступает огромное количество энергии. Повышается уровень мирового океана, сокращается площадь морских льдов. На всем земном шаре за 100 лет повысилась температура на 2 градуса, в России на 5 градусов, а в Арктике на еще большее количество градусов".

Из-за деятельности человека также в последнее время увеличилось количество опасных явлений. Однако 94% из них было предсказано.

Опасные погодные явления - это явления погоды, которые интенсивностью, продолжительностью и временем возникновения представляют угрозу безопасности людей, а также могут нанести значительный ущерб отраслям экономики.

Он также отметил, какие именно изменения произошли с температурным режимом в республике и почему это произошло:

"С Малого ледникового периода температура в Татарстане повысилась на 4 градуса. За счет того, что концентрация парниковых газов увеличилась в атмосфере, происходит потепление".

Сейчас времена года изменили свои границы, лето начинается и заканчивается раньше:

"Если среднесуточная температура переходит нулевую отметку в сторону повышения, начинается весна. Еще через 15 градусов начинается лето. Переходы стали смещаться. Лето стало приходить в середине мая. А переход через нулевую отметку тоже смещается на более ранний срок", - констатировали ученые.

Метеорологи отметили отрицательную сторону температурных колебаний от минуса к плюсу на территории Татарстана. Данное явление постепенно разрушает дорожное полотно.

Казанские ученые не видят критических последствий для природы, связанных с теплой казанской зимой. На Казанке не начался ледоход, лед лишь подтаивает в некоторых местах, а промоины на озере Кабан вообще не связаны с потеплением, отмечают метеорологи.

Они также заявили, что теплая зима не будет иметь негативных последствий для озимых:

"Посевы страдают от сильных морозов. Очень толстый снежный покров также плохо влияет на них — они преют под ним. Сейчас для растений ничего плохого не происходит".

Если на природе влияние теплой погоды сказывается не так критично, то на здоровье человека установившаяся в Казани погода может отразиться плохо.

"С выходом циклона на 20 миллиметров упало давление. В атмосфере уменьшилась концентрация кислорода. Люди, склонные к депрессиям, получают подпитку", - рассказали ученые.

Из-за воздействия циклона люди страдают одышкой, наблюдается общая слабость, появляются депрессивные настроения. Также у людей повышается внутричерепное давление, начинаются сильные головные боли.

Однако, в целом, метеорологи положительно относятся к установившейся "европейской зиме" в Казани:

"Такая теплая погода имеет больше плюсов: меньше плата за отопление, нет снежных заносов на дорогах".

Погода, характерная для зимней Европы, будет сохраняться. В конце января в Казани будет незначительное понижение температуры.

"Мы находимся под влиянием глубокого обширного циклона. К вечеру холод поступает с севера. Север открылся. Сейчас будут несущественные понижения температуры. Суровых морозов мы не видим из-за влияния западно-восточного переноса. Сибирского антициклона нет. Холода с востока нет", - заявили метеорологи.

В феврале также не будет суровых морозов. Однако он будет более зимним, чем январь, отметил Переведенцев.

Скорее всего, последний месяц зимы не будет снежным:

"Норма осадков в январе - 40 миллиметров. На данный момент высота снежного покрова в Казани достигает 14 сантиметров. Если бы снег не таял из-за волн тепла, то его высота составила бы на сегодняшний день 78 сантиметров. Осадки будут, но выше нормы снежный покров уже не будет", - рассказали метеорологи.

Существует мнение, что потепление в России — это результат использования климатического оружия.

Однако профессор Переведенцев заявил, что это невозможно.

"Энергетика западно-восточного переноса колоссальна. Один циклон имеет энергетику, эквивалентную двум десяткам атомных бомб. Во-первых, у человечества просто нет такой большой энергии, чтобы производить существенные климатические изменения. Во-вторых, это запрещено. Международная конвенция в Женеве запретила всем странам использовать климатическое оружие", - объяснил он.

