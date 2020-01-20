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«Давать оценки пока сложно»: политики из РТ об отставке прошлого правительства и ожиданиях от нового

Cегодня, 20:52 30 0 Автор: prokazan.ru

2020 год начался с ряда важных изменений в составе правительстве РФ. 15 января Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием перед Федеральным собранием. Сразу после этого Дмитрий Медведев заявил об отставке правительства в полном составе.

Место премьер-министра президент предложил Михаилу Мишустину, действующему на тот момент руководителю Федеральной налоговой службы. На следующий день Госдума одобрила его кандидатуру и Путин подписал указ о назначении Мишустина на новую должность.

Казанский Кремль высказался по поводу назначения нового премьер-министра. Руководитель пресс-службы Президента республики Лилия Галимова подчеркнула, что президента РТ с Мишустиным связывает общий интерес к финансовому сектору и инновациям.

В Кабмине отметили, что экс-глава ФНС всегда был частым гостем в республике и хорошо ее знает. Например, он участвовал в открытии первой в России особой экономической зоны «Алабуга» и эксперименте при введение налогового режима для самозанятых предпринимателей. Сам Рустам Минниханов поздравил Мишустина с назначением в своем инстаграм-аккаунте, выложив совместную фотографию.

Фото из инстаграмм-аккаунта Минниханова

Члены партии «Единая Россия» полностью поддержали предложенные президентом тезисы. Начальник Управления записи актов гражданского состояния Кабмина РТ Гульшат Нигматуллина подчеркнула, что предстоящие изменения должны положительно повлиять на решение многих национальных вопросов.

Мэр Казани Ильсур Метшин отметил, что в ежегодном Послании президента заметно его желание увидеть рост демографии через благополучие людей:

«Все понятно и совершенно четко сказано и прописано, я так полагаю, уже решениями, которые в том числе подкреплены финансово. Я уверен, что при таком системном подходе и масштабной постановке задач будут и результаты», – заявил он.

Корреспондент ProKazan.ru связался с представителями отделений других политических партий, в том числе, входящих в Госсовет РТ, и узнал их мнение по поводу произошедших событий.

Артем Прокофьев – член ЦК КПРФ и депутат Госсовета РТ

По словам представителя КПРФ, партия выступила за отставку правительства после принятия пенсионной реформы, поэтому решение Медведева было воспринято положительно. Что касается назначения нового премьер-министра, то во время обсуждения фракция воздержалась от голосования за его кандидатуру. Госсовет РТ не участвовал в этой процедуре, поскольку это является событием федерального уровня.

По мнению Прокофьева, дать предварительные оценки по работе нового состава пока очень сложно, поскольку список министров полностью не сформирован. Представители партии уверены, что Мишустин должен начать свою работу с отмены пенсионной реформы:

«По-хорошему он должен начать свою работу с отмены пенсионного «ограбления». Однако Мишустин не видит в этом необходимости, это очень плохо», - заявил Прокофьев.

Николай Рыбаков - председатель партии «Яблоко»

По словам представителя политической партии «Яблоко», оказалось непонятным, почему Владимир Путин сам не сообщил об отставке правительства во время выступления перед Федеральным Собранием. Поэтому для граждан остались неизвестными причины, по которым министры пошли на такой шаг.

Партия уверена, что отставка правительства и назначение Мишустина направлено на сохранение власти президента в 2020 году. Все действия нового состава, по мнению Рыбакова, скорее всего будут нацелены на реализацию того, о чем заявил президент во время своей речи. Например, это касается национальных проектов:

«Они [правительство] сами понимают, что это «мертворожденные» проекты и их реализация в принципе невозможна. Для этого нет нужных показателей и критериев», - пояснил Рыбаков.

Для реабилитации страны нужно вернуть разделение власти, без этого дальнейшее развитие России невозможно. Все, что предложил президент, направлено на обратные цели. Рыбаков уверен, что эти действия заметно скажутся на местном самоуправлении, в том числе и в РТ:

«Владимир Путин заинтересован в том, чтобы держать под контролем местное самоуправление. Он намерен полностью централизовать власть и сосредочить ее на себе. В качестве некой «морковки» губернаторам и политикам скорее всего будет предложен статус в госдуме».

Владимир Сурчилов – координатор ЛДПР в РТ

ЛДПР отнеслась к отставке правительства положительно. Однако, по словам Сурчилова, это не говорит о том, что члены партии негативно оценивают деятельность бывшего правительства в целом:

«Да, мы критикуем правительство, которое ушло, но не говорим, что оно было совсем плохим. Однако мы бы не хотели, чтобы министры, которые покинули свои кресла, вновь туда возвращались», - прокомментировал Сурчилов.

К слову, именно ЛДПР предложила организовать бесплатное горячее питание в школах страны, сообщил координатор партии. Члены фракции рады, что их предложения нашли себя и реализовались в Послании президента.

По мнению представителя партии, кроме этого Россию в 2020 году ждут заметные политические изменения. Предложенные правки в Конституции РФ точно приведут к тому, что законодательная власть начнет сильнее влиять на политическую жизнь страны и соответственно на регионы. Однако, как именно скажутся изменения на Татарстане, пока что говорить рано. Дальнейшие действия правительства будут зависеть от нового списка министров и программы, которую они предложат.

Мишустин во время выступления перед депутатами Госдумы

Во время своего выступления перед депутатами Госдумы Мишустин доложил, какой видит свою работу в новой должности. В первую очередь, его действия будут направлены на исполнение тезисов, предложенных Владимиром Путиным. Для этого премьер-министр подчеркнул необходимость сотрудничества с регионами.

Также Мишустин перечислил целый ряд задач, ожидающих своего исполнения. Среди них работы по защите инвестиций, снятию административных барьеров для бизнеса, созданию приятного инвестиционного климата, стимулированию диверсификации ОПК, развитию аграрного сектора и экспорта сельхозпродукции, транспорта и многие другие.

«Правительство и Государственная Дума доказали свое умение работать вместе четко и слаженно, единой командой. Мне бы хотелось беречь и укреплять эти хорошие традиции», - заключил премьер-министр.


 

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