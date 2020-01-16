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Фото Илья Питалев / РИА Новости

Председателем Правительства РФ стал экс-глава налоговой Мишустин. Путин подписал указ

Cегодня, 16:58 426 5 Автор: prokazan.ru

Президент России Владимир Путин своим указом сегодня назначил на должность Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что кандидатура Мишустина на этот пост была предложена Владимиром Путиным вчера, после отставки Правительства в полном составе во главе с Дмитрием Медведевым. Последний уже получил новую должность: указ о его назначении также размещен на сайте. 

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации" - сообщается в документе.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве, получил профессию "инженер-системотехник" в Московском станкоинструментальном институте, во время учебы благодаря "брони" учебного заведения избежал службы в армии. На государственную службу Мишустин поступил в 1998 году, работал в сфере налогов, недвижимости и экономического развития. Спустя 10 лет покинул госслужбу и ушел в инвестиционный бизнес. В 2010 году Мишустин вернулся на государственную службу и возглавил ФНС, с этого поста он и ушел на должность Председателя Правительства РФ. 

 

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комментарии

Русский обыватель
1
16 января 2020
17:00
Очень импозантный мужчина. Мурашки по коже при одном взгляде.
Горожанин
1
16 января 2020
17:21
Мишутка - не шутка.
Бесполезно
2
16 января 2020
17:36
Страна в которой среднему рядовому обывателю просто экономичеки невыгодно честно работать в реальном секторе производства - не имеет будущего.

И никакие перестановки кроватей и переводы девочек из одного номера в другой тут ничем мне помогут.
Горожанин
0
16 января 2020
17:57
........?
Горожанин
1
16 января 2020
18:04
ну все, сбывается пророчество Джанни Родари "после того ,как был введен налог на воздух, вы стали меньше дышать. в связи с этим вводится налог на осадки. за простой дождь - 100 лир. за проливной дождь - 200 лир. с громом и молнией - 300"
Горожанин
1
16 января 2020
18:23
Шило на мыло
Горожанин
0
16 января 2020
18:26
Уж лучше будет чем "айфончик".

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