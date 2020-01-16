Председателем Правительства РФ стал экс-глава налоговой Мишустин. Путин подписал указ

Президент России Владимир Путин своим указом сегодня назначил на должность Председателя Правительства РФ Михаила Мишустина. Текст документа размещен на официальном сайте главы государства. Указ вступает в силу со дня его подписания.

Напомним, что кандидатура Мишустина на этот пост была предложена Владимиром Путиным вчера, после отставки Правительства в полном составе во главе с Дмитрием Медведевым. Последний уже получил новую должность: указ о его назначении также размещен на сайте.

"Назначить Медведева Дмитрия Анатольевича Заместителем Председателя Совета Безопасности Российской Федерации, освободив его от исполнения обязанностей Председателя Правительства Российской Федерации" - сообщается в документе.

Михаил Мишустин родился 3 марта 1966 года в Москве, получил профессию "инженер-системотехник" в Московском станкоинструментальном институте, во время учебы благодаря "брони" учебного заведения избежал службы в армии. На государственную службу Мишустин поступил в 1998 году, работал в сфере налогов, недвижимости и экономического развития. Спустя 10 лет покинул госслужбу и ушел в инвестиционный бизнес. В 2010 году Мишустин вернулся на государственную службу и возглавил ФНС, с этого поста он и ушел на должность Председателя Правительства РФ.