Правительство России уходит в отставку. Медведеву предложат новую должность

Сегодня, 15 января, после оглашения Владимиром Путиным послания Федеральному собранию премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил об отставке Правительства России в полном составе. После оглашения Послания Владимир Путин провёл рабочую встречу с Медведевым, сообщают в пресс-службе Кремля.

Дмитрий Медведев объяснил свое решение тем, что президент обозначил ряд фундаментальных изменений в Конституции и в балансе власти.

"В этом контексте очевидно, что мы как правительство <...> должны предоставить президенту нашей страны возможность принимать все необходимые для этого решения. И в этих условиях, я полагаю, что было правильно, чтобы в соответствии со статьей 117 Конституции правительство в действующем составе подало в отставку", - приводит слова премьера РИА Новости.

Также известно, что Путин намерен учредить должность заместителя председателя Совета безопасности и предложить ее Медведеву. На этом посту, по мнению президента РФ, нынешний глава кабмина может заняться темами обороноспособности и безопасности.