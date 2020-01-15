Путин назвал кандидата на должность Председателя Правительства РФ

Пост Председателя Правительства России может занять нынешний руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Об этом сообщают в пресс-службе Московского Кремля.

Владимир Путин провел с Мишустиным рабочую встречу, в ходе которой заручился согласием последнего и внес кандидатуру на рассмотрение в Госдуму РФ.

Михаил Мишустин. Фото kremlin.ru

Напомним, что сегодня, 15 января, президент России огласил ежегодное послание Федеральному собранию. После этого Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства в полном составе.