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Новости Казани и РТ

20:50, сегодня
«Вы — лидеры во всех показателях»: Колобков высказался о работе Министерства спорта РТ
21:19, сегодня
В Казани временно остановят работу главного Ледового городка
21:09, сегодня
Путин назвал кандидата на должность Председателя Правительства РФ
09:10, 14.01.2020
Зачем нужна помощь юристов: мифы и ответы
20:10, сегодня
Супермикробы и бактерии со сверхспособностями: ученые опубликовали самые страшные открытия 2019 года
20:10, сегодня
В Татарстане дети из приюта пожаловались на домогательства «трудовика»
19:09, сегодня
Грязь и культура обслуживания: Комитет по транспорту Казани проверил пассажирские автобусы
17:52, сегодня
Жительница Казани пыталась пронести в колонию наркотики в чае
17:51, сегодня
В РТ осудили мужчину, использовавшего газовый баллончик против полицейского
17:28, сегодня
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17:24, сегодня
В Бугульме вынесли приговор мужчине, который до смерти избил свою любовницу
17:06, сегодня
Правительство России уходит в отставку. Медведеву предложат новую должность
16:11, сегодня
Мобильная электронная подпись Билайн в КриптоАРМ-простое решение для подписи электронных документов
15:13, сегодня
В парке «Черное озеро» временно закроют каток
14:57, сегодня
В России может появиться «Доступный интернет». Путин рассказал, что подразумевает проект
14:56, сегодня
История о том, как штукатур-маляр из Челнов стала мегапопулярной писательницей
14:22, сегодня
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13:50, сегодня
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13:48, сегодня
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13:34, сегодня
Владимир Путин пообещал увеличить материнский капитал
13:31, сегодня
Житель РТ стал жертвой мошенников при покупке автомобиля
13:27, сегодня
Егор Крид - робот, Гудков - пикапер, что ещё вас ждёт в новинках кино вы узнаете из нашей КИНОАФИШИ
12:54, сегодня
Жительница Оренбуржья скончалась от свиного гриппа после поездки в Казань
12:23, сегодня
Метель, туман и ледяной дождь: в Татарстане в ближайшие дни существенно ухудшится погода
11:50, сегодня
Казанцы могут проголосовать за лучшее новогоднее оформление туристического объекта в городе
11:10, сегодня
Появились подробности смертельного пожара в Челнах
10:56, сегодня
Банк «Открытие»: деньги—самый популярный подарок на Новый год
10:39, сегодня
Премьер-министр РТ представил нового гендиректора «Татспиртпрома»
10:04, сегодня
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10:02, сегодня
За убийство 22-летнего парня возле Dum Balla в Челнах требуют 25 млн компенсации
09:58, сегодня
В Нижнекамске вторые сутки ищут пропавшего подростка
09:52, сегодня
Казанский «Парк Хаус» может сменить владельца
08:51, сегодня
На пожаре в общежитии в Челнах погиб мужчина
08:11, сегодня
Названы самые фотографируемые улицы Казани
07:57, сегодня
Десятидневную малышку с мамой спасли на пожаре в РТ с помощью автолестницы
07:52, сегодня
«Мисс Татарстан» пожаловалась в ЕСПЧ на насилие со стороны полиции
07:31, сегодня
Верховный суд Татарстана начал рассматривать дело об убийстве девятимесячной малютки
20:48, 14.01.2020
Татарстан подписал соглашение с федеральным оператором по обращению с токсичными отходами
19:39, 14.01.2020
Житель Казани пожаловался в прокуратуру на типографию
19:33, 14.01.2020
«Требую компенсацию в 600 тысяч»: жительница Казани сломала руку на Московском рынке
18:52, 14.01.2020
Масштабный сбой «ВКонтакте» затронул и жителей Казани
18:32, 14.01.2020
Российский актер пропал после каникул в Казани. Он собирался в Москву
17:56, 14.01.2020
«Айдаштрассе» и «Эчпочмак»: россияне предлагают варианты названия ВСМ «Казань - Москва»
17:30, 14.01.2020
Пьяный челнинец избил мужчину, лежащего на асфальте
16:32, 14.01.2020
В Татарстане женщина избила свою соседку до сотрясения мозга
16:31, 14.01.2020
В РТ полицейские остановили машину, в которой находилось около 1 кг наркотиков
15:27, 14.01.2020
В Казани мужчина убил своего гостя, обвинив в краже мяса
14:47, 14.01.2020
В Татарстане молодых специалистов будут привлекать к тренерской работе «рублем»
14:37, 14.01.2020
В Казани уровень заболеваемости гриппом и ОРВИ на треть превысил эпидпорог
14:10, 14.01.2020
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13:43, 14.01.2020
«Смерть дежурит на дорогах»: авария в Татарстане унесла жизни трех человек, еще трое в больнице
12:36, 14.01.2020
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10:23, 14.01.2020
В России снова дорожают сигареты
09:51, 14.01.2020
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09:28, 14.01.2020
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Фото kremlin.ru

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Cегодня, 21:09 284 4 Автор: prokazan.ru
Место Медведева может занять Мишустин

Пост Председателя Правительства России может занять нынешний руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин. Об этом сообщают в пресс-службе Московского Кремля. 

Владимир Путин провел с Мишустиным рабочую встречу, в ходе которой заручился согласием последнего и внес кандидатуру на рассмотрение в Госдуму РФ. 

Михаил Мишустин. Фото kremlin.ru

Напомним, что сегодня, 15 января, президент России огласил ежегодное послание Федеральному собранию. После этого Дмитрий Медведев объявил об отставке Правительства в полном составе.

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комментарии

Русский обыватель
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15 января 2020
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Горожанин
18
15 января 2020
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