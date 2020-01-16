«А что изменится?»: казанцы высказались по поводу отставки Правительства РФ

Новостью дня накануне, 15 января, стала отставка российского Правительства в полном составе. Об отставке после ежегодного послания Владимира Путину Федеральному собранию заявил экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
По данным опроса сервиса SuperJob, более половины опрошенных порталом россиян отнеслись к отставке Правительства положительно, четверть - нейтрально, только 5% - негативно.
Читатели ProKazan.ru также высказали свое мнение по этому поводу. Согласно данным опроса, более половины казанцев считают, что это событие ничего не изменит и им, в целом, все равно. С небольшим отставанием в опросе - голоса тех, кто поддерживает отставку Правительства, и только маленькая часть респондентов заявила, что не поддерживает и не понимает такое решение.
"Всё это хорошо, но суть не меняется, а подстраивается под себя и ЕР...Не это главное, а дело главное и РЕЗУЛЬТАТ!! НЕТ РЕЗУЛЬТАТА И ЗНАЧИТ НЕТ РАБОТЫ!!!"
"В лутщую сторону врядли что нибудь изменится!!!!!Одни слова и обещаний"
"Причина ухода в чем? Президент " нарезал" много задач? Не хотим работать?Или, ломанулись за бугор?"
"Пока все дорожает ничего не сделано значит правительством !!!"
"Очередное движение, но сути не меняет" - пишут казанцы в комментариях. (орфография и пунктуация авторов сохранена)
"при этом усиливается роль парламента, который будет назначать премьера, а президенту будет выделяться представительские функции. В 24 году президентом будет Медведев, а премьером путин, вот она многоходовочка. И будет у нас парламентская республика, а не президентская."
"С одной стороны правильный ход, так как народ давно кричит по Медведеву и многие скажут правильно + несколько % в пользу ВВП. С другой стороны суть не изменится, а лишь угодить народу" - выдвигают пользователи соцсетей предположения.(орфография и пунктуация авторов сохранена)
Дмитрия Медведева президент РФ уже назначил на новую должность в Совете безопасности, а кресло Председателя Правительства указом Путина занял Михаил Мишустин.
комментарии
FIRST такого безобразия нет. Буду читать только, Казань Ферст.
Цари и Сталин сделали так что работать в сельском хозяйстве стало невыгодно и поэтому не престижно. И слово "колхозник" стало символом неудачника .
Брежнев и Андропов сделали так что работать инженером в промышлен ности стало невыгодно и не престижно . И слово "простой советский инженер " стало символом неудачника .
Путин сделал так что работать рабочим в промышлен ности хоть что-то реальное производящей - стало невыгодно и непрестижно. И слово "рабочий на производстве " стало символом неудачника .
Удачники сейчас - это кто угодно но только не те кто работают в реальном секторе: спортсмены, попы, артисты, космонавты, полицаи, прокуроры и разные прочие золото погонники , но никак не работники создающие ценности.
И тут уж никакими рокировками кроватей не поможешь .
Чьи то тени в ночи встают,отчего же мы все молчим?
Так ужасен Кассандры лик, что замолк Нострадамус вмиг
И боимся мы жить,увы,в эру злых перемен.