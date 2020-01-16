«А что изменится?»: казанцы высказались по поводу отставки Правительства РФ

Новостью дня накануне, 15 января, стала отставка российского Правительства в полном составе. Об отставке после ежегодного послания Владимира Путину Федеральному собранию заявил экс-премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

По данным опроса сервиса SuperJob, более половины опрошенных порталом россиян отнеслись к отставке Правительства положительно, четверть - нейтрально, только 5% - негативно.

Читатели ProKazan.ru также высказали свое мнение по этому поводу. Согласно данным опроса, более половины казанцев считают, что это событие ничего не изменит и им, в целом, все равно. С небольшим отставанием в опросе - голоса тех, кто поддерживает отставку Правительства, и только маленькая часть респондентов заявила, что не поддерживает и не понимает такое решение.

"Всё это хорошо, но суть не меняется, а подстраивается под себя и ЕР...Не это главное, а дело главное и РЕЗУЛЬТАТ!! НЕТ РЕЗУЛЬТАТА И ЗНАЧИТ НЕТ РАБОТЫ!!!"

"В лутщую сторону врядли что нибудь изменится!!!!!Одни слова и обещаний"

"Причина ухода в чем? Президент " нарезал" много задач? Не хотим работать?Или, ломанулись за бугор?"

"Пока все дорожает ничего не сделано значит правительством !!!"

"Очередное движение, но сути не меняет" - пишут казанцы в комментариях. (орфография и пунктуация авторов сохранена)

"при этом усиливается роль парламента, который будет назначать премьера, а президенту будет выделяться представительские функции. В 24 году президентом будет Медведев, а премьером путин, вот она многоходовочка. И будет у нас парламентская республика, а не президентская."

"С одной стороны правильный ход, так как народ давно кричит по Медведеву и многие скажут правильно + несколько % в пользу ВВП. С другой стороны суть не изменится, а лишь угодить народу" - выдвигают пользователи соцсетей предположения.(орфография и пунктуация авторов сохранена)

Дмитрия Медведева президент РФ уже назначил на новую должность в Совете безопасности, а кресло Председателя Правительства указом Путина занял Михаил Мишустин.