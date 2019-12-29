Главу МВД РФ просят объявить благодарность девушке, которая рассказала об учениях полиции в школе

С инициативой объявить благодарность Екатерине Пантелеевой к главе МВД России Владимиру Колокольцеву обратился председатель татарстанского отделения профсоюза "Альянс учителей" Раушан Валиуллин.

После публикации девушкой в соцсетях видеозаписи учений полицейских в одной из школ Тукаевского района начались проверки. В результате свои должности потеряли несколько сотрудников полиции, по собственному желанию уволилась начальник отдела образования района, а глава МВД РТ Артем Хохорин получил предупреждение о неполном служебном соответствии.

Отметим также, что мама одного из школьников наоборот написала заявление на девушку с просьбой привлечь ее к ответственности за разглашение персональных данных.