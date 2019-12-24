К девушке из РТ, опубликовавшей видео учений МВД с участием школьников, пришли полицейские

К жительнице татарстанского села Новотроицкое, которая опубликовала видеозапись учений полиции с участием школьников, пришли полицейские. Об этом сообщали в своем Twitter член "Альянса учителей" Раушан Валиуллин.

"К Екатерине Пантелеевой, к девушке, которая первой опубликовала в соцсетях видео с учениями полиции в школьном дворе, прямо сейчас, после 23 часов, домой приехали сотрудники полиции. Требуют объяснений: откуда видео взяла, кто просил опубликовать? Другого времени не нашли" - написал он накануне.

В пресс-службе МВД Татарстана прокомментировали ситуацию:

"Жительница Тукаевского района, обнародовавшая в социальных сетях видео тактико-специальных занятий на территории Новотроицкой СОШ, была опрошена сотрудниками полиции в рамках проводимой служебной проверки - для выяснения всех обстоятельств и всесторонней оценки произошедшего" - сообщили в ведомстве.

Напомним, что видеозапись учений полицейских, которые "отрабатывали" действия на школьниках, появилась в соцсетях в воскресенье. Сегодня ситуацию прокомментировала Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане Гузель Удачина. Она заявила, что школьники не сообщали о каких-либо травмах, полученных в результате учений.