В Татарстане чиновница уволилась после скандальных учений МВД со школьниками

Начальник отдела образования по Тукаевскому району Татарстана покинула свой пост, чиновница написала заявление по собственному желанию, сообщили Prokazan.ru в пресс-службе регионального министерства образования. Также сообщается, что после скандального видео с учений МВД с участием девятиклассников ведомство начало проверку.

Напомним, о назначении служебной проверки заявили вчера и в МВД региона. Сообщается, что тактико-строевые занятия в Новотроицкой школе с участием школьников были проведены районным управлением МВД без согласования с МВД республики.

В управлении министерства внутренних дел заверяют, что виновники по результатам проверки будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

Об учениях рассказал вчера председатель профсоюза «Альянс Учителей» в РТ Раушан Валиуллин. По его словам, «школьников попросили нападать на сотрудников в полной экипировке, со щитами; учащихся скручивали, заламывали руки». Валиуллин заявлял, что учения проводила Росгвардия, однако региональной управление опровергло свое участие в указанных событиях.